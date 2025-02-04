オーストラリア女子代表ＦＷサム・カー（３１＝チェルシー）の人種差別的な暴言が法廷で明らかにされた。英紙「ガーディアン」が報じた。カーは２０２３年１月に酒を飲んだ後、パートナーの米国女子代表ＭＦクリスティー・ミュイスとともに乗車したタクシー車内で気分が悪くなったという。運転手が清掃費用を求めたものの、カーは支払いを拒否。そこでタクシーは警察署に向かったが、その途中に後部窓ガラスが割られていた。カ