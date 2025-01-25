受験シーズンの今、日本ではインフルエンザや風邪などの感染症が大流行中だ。小児科医の森戸やすみさんは「日々さまざまな感染症の患者さんと接している割に、医師は感染しづらい。その理由は基本的な感染対策を徹底しているから。ちまたで話題の“意外性のある対策”は鵜呑みにしないほうがいい」という――。写真＝iStock.com／Tomwang112※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tomwang112■さまざまな感染症が大流行中さま