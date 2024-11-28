阿部巨人が菅野智之投手（３５）のメジャー移籍を機に、先発陣を一気に若返らせる。球団側は楽天から自由契約となる田中将大投手（３６）について獲得を見送る方針を固めた。菅野の流出で実績ある先発はノドから手が出るほど欲しいはずだが、静観を決めたのは長期的な視点でローテ若返りを目指すためだという。電撃退団を表明した田中将の余波が収まらない。日米通算１９７勝右腕については巨人もヤンキース時代から獲得の可能