新幹線が建物に生まれ変わる！新幹線車両のアルミをリサイクルした建材を共同開発JR東海、三協立山、ジェイアール東海商事は2024年11月21日、東海道新幹線車両のアルミをリサイクルした建材「Re ALumi（リアルミ） T」を共同開発したと発表しました。東海道新幹線（画像：写真AC）。「Re ALumi T」は、新地金（天然資源から抽出したアルミの原材料）を使用する一般的なアルミ建材と比べて、製造時の二酸化炭素排出量を大幅に削減