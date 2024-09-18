Image: Florence Ion - Gizmodo US 今月、Apple（アップル）がイヤホンの新モデルAirPods 4を発表しました。Proではない基本モデルに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能が搭載されるのは初。AirPods 4の発表と同時に、AirPods Maxも仕様が若干変わり新色が登場。また、2022年リリースのAirPods Pro 2にも機能が追加されました。Appleのイヤホン＆ヘッドホンは、その仕様・価格差が