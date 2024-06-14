バレーボール女子日本代表にまさかの形で?吉報?が飛び込んだ。１３日に行われたネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド女子第３週福岡大会３日目（北九州市・西日本総合展示場）で、日本はカナダに２―３で逆転負け。勝利するとパリ五輪切符が事実上確定だったが、次戦以降に持ち越しとなっていた。そんな中、１４日に国際バレーボール連盟は日本がパリ五輪の出場権を獲得したことを発表。アジア・オセアニアで最上位に立