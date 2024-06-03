東京都知事選への出馬立憲民主党の参議院議員・蓮舫氏が、7月の東京都知事選への出馬を表明。情勢が一変した。舞台回しを担ったのは衆議院議員で党都連幹事長の手塚仁雄氏。蓮舫氏とは同じ東京都目黒区出身の幼なじみだ。立憲の衆議院議員が言う。「手塚さんは都連会長の長妻昭（元厚労相）さんにかわり、都連の公認権を一手に握っています。手塚さんは自身が'12年の衆院選で落選した反省から、近年は共産党との共闘確立に全力を注