MLB開幕戦のため韓国に滞在中のスーパースター、大谷翔平（29、ロサンゼルス・ドジャース）の通訳が違法賭博の疑惑で解雇されたニュースは、韓国の野球ファンにも衝撃を与えている。【写真】大谷の前で…韓国女優の“レギンス始球式”アメリカメディア『ロサンゼルス・タイムズ』は3月20日（現地時間）、大谷翔平の通訳を務める水原一平氏が違法賭博をし、大谷の資金に着服した疑いで解雇されたと報じた。大谷側のスポークスマンは