２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の展覧会が１６日から２５日までふるさとの横浜市で開催される。「アントニオ猪木展」は昨年８月に東京の京王百貨店新宿店、１１月には大阪の阪神梅田本店で開催。今回は、猪木さんのふるさとである横浜市の「ＭＡＲＫＩＳみなとみらい」の１階グランドガレリアで「〜おかえりなさい猪木さん〜燃える闘魂アントニオ猪木展ｉｎＹ