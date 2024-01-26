涌井秀章が明かす移籍1年目…指揮官が「すごく一生懸命やってくれている」中日の涌井秀章投手がFull-Countのインタビューに応じ、プロ19年目で初めてセ・リーグ球団でプレーした2023年シーズンを総括。チームは最下位に終わったが、低迷期からの脱却を目指す立浪和義監督の采配について「勇気は凄い」などと語った。中日は昨季56勝82敗5分けで、球団初の2年連続最下位に沈んだ。それどころかリーグ優勝を果たした2011年以降で