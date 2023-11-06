北海道・旭川東高で指導、自身の本塁打への考え方を伝えたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、4日から2日間にわたり北海道・旭川東高で野球部員たちを指導した。生徒からの本塁打が打てないので、どんなスイングにすればいいかという質問に対して「確率は下げてほしくない。確率が上がっていけば、飛距離が上がる」と独自の回答をした。2日に渡った指導を終えて、質疑応答が行われると、生徒か