11月5日に行われた「SMBC日本シリーズ2023」第7戦で、オリックス・バファローズに7-1で快勝した阪神タイガース。38年ぶり2度目の日本一を達成し、岡田彰布監督（65）は優勝インタビューで「なんとか達成できたんでね。この『アレのアレ』をね。まぁ本当満足でね」と感慨深げに語った。両チームともに3勝3敗で最終戦を迎えた“関西対決”。0-0で迎えた4回でノイジー（28）が左翼スタンドへ先制3ランを放ち、続く5回でも森下翔太（23