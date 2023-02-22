老後の不安として挙げられることが多いのが「老後資金」の問題です。しかし、年金や退職金について、正確な金額を把握している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、確定拠出年金アナリストで『役所や会社は教えてくれない！定年と年金3つの年金と退職金を最大限に受け取る方法』（ART NEXT刊）を監修した大江加代氏が、定年後に活かせる「老後資金」の知識について解説します。ほぼすべての日本人がおびえる老後不安