２０１７年１０月から米国に活動拠点を移したお笑いコンビ「ピース」の綾部祐二が、日本時間１３日に自身のインスタグラムを更新。米アリゾナ州フェニックスで開催のアメリカン・フットボールの祭典「スーパーボウル」での最新ショットを公開した。綾部は「ＳｕｐｅｒＢｏｗｌ」とコメント。ＮＦＬのロゴ入りカーテンを再利用して作られたド派手な柄のスーツを着て、会場を悠々と歩く動画を掲載した。先日は日本時間６日