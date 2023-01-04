(C)Getty Images２０２２年シーズン、原辰徳監督率いる巨人はペナントレースでは４位に終わり、５季ぶりにクライマックスシリーズ出場を逃すこととなった。序盤こそ首位に立つ時期もあったものの、夏場を前にその勢いは失速、ヤクルトの独走を許しただけでなく、最後は阪神にも競り負ける形でＢクラスに沈んだ。去年は初勝利を挙げた投手が８名にも上ったことも話題となるなど、若手の台頭が目立ったシーズンとも捉えられる。