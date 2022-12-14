ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」で開催中の安田大サーカス・クロちゃんと美女たちの恋愛リアリティーショー「ＭＯＮＳＴＥＲＬＯＶＥ」で、クロちゃんが脱落させた美女リサ（歯科衛生士）名義のインスタグラムに１４日付でカフェでくつろぐプライベート写真が投稿された。「チェックワンピきた」と記し、商業施設のカフェでドリンクを持って笑顔で撮影した写真をアップした。撮影は「ｂｙ弟」としている。「めちゃくちゃ
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