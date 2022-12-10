マッチングアプリで連絡を取った初対面の人とクリスマスイブにデートをしますか――。こんな質問に、男性の8割、女性の4割が「あり」と回答した。特別なイメージがある1日だが、若者のクリスマス離れが関係しているらしい。5人に1人「結婚のきっかけはマッチングアプリ」今年は6年ぶり土日今年はクリスマスイブの24日が土曜日、クリスマスの25日が日曜日にあたる。両日とも土日は6年ぶりとなることを受け、マッチングアプリ「D
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