業務スーパーの「冷凍オムライス」がイチオシ！今回は業スー好きのマメコさんが、業務スーパーの「冷凍オムライス」を紹介してくれました。ついつい外食しそうになった時でも、温めるだけで食べられるとっても便利で美味しいオムライスなんだそう。価格：189円（税込）※編集部調べ内容量：250g１.温めるだけの時短が嬉しい！ライスだけでなくしっかり卵に包まれた業務スーパーの「冷凍オムライス」です。レンジで温めるだけです