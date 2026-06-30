トリメリット酸無水物業界動向：2026年の市場規模は890百万米ドル見込み
トリメリット酸無水物とは
トリメリット酸無水物（TMA）は、分子式C?H?O?を有する重要な芳香族酸無水物であり、白色フレーク状の外観を持つ。融点は164～166℃、沸点は240～245℃で、温水、アセトン、DMF、酢酸エチルなどに溶解し、高い反応性を備えることから、多様な化学合成の中間体として利用されている。
主な用途はTOTM可塑剤、高機能粉体塗料、エナメル線用絶縁材料、高温硬化剤などであり、耐熱性・耐久性・耐薬品性の向上に貢献する。近年は環境規制の強化を背景に、低揮発性可塑剤や高性能絶縁材料への採用が拡大しており、電子部品や産業機器向け用途で安定した需要を維持している。
高機能化学材料市場の高度化が進む中、トリメリット酸無水物は環境対応型可塑剤や高耐熱樹脂の重要な原料として注目を集めている。市場全体は縮小傾向にあるものの、高付加価値用途への需要は引き続き堅調である。直近6か月では、電気自動車向け絶縁材料や高耐熱粉体塗料の需要が底堅く推移し、各メーカーは高純度品や高機能グレードへの製品構成転換を加速している。
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図. トリメリット酸無水物の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「トリメリット酸無水物―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、トリメリット酸無水物の世界市場は、2025年に923百万米ドルと推定され、2026年には890百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）-3.97%で推移し、2032年には698百万米ドルに拡大すると見込まれています。
トリメリット酸無水物市場の産業構造と供給体制
トリメリット酸無水物市場は、中国、北米、欧州を中心とした供給体制が形成されており、これら3地域で世界市場の約87％を占める。なかでも中国は約46％の市場シェアを有する最大市場であり、生産能力・コスト競争力の両面で優位性を維持している。
製造プロセスではMC法が主流で、市場全体の約94％を占める。一方、下流ではTOTM可塑剤用途が約49％と最大セグメントであり、自動車用ケーブル、医療機器、耐熱電線など幅広い分野で採用されている。直近では、サプライチェーンの地域分散やエネルギーコスト上昇を背景に、生産効率改善や原料調達の多元化を進める動きが活発化している。
トリメリット酸無水物の需要動向と技術トレンド
トリメリット酸無水物の需要は、従来の汎用品から高機能材料向けへと構造転換が進んでいる。特にEV、高性能モーター、再生可能エネルギー設備では、高耐熱絶縁材や耐久性に優れた粉体塗料への採用が拡大している。
一方で、建築・一般樹脂用途では需要が伸び悩んでおり、市場全体の成長率はマイナスとなる見通しである。しかし、高付加価値分野では品質安定性や純度管理が重要視されており、高性能グレードへの切り替えが収益性向上の鍵となっている。近年は製造工程の省エネルギー化や副生成物削減技術への投資も進み、環境対応型生産プロセスの構築が競争力強化につながっている。
トリメリット酸無水物市場の競争環境
現在のトリメリット酸無水物市場は比較的寡占化が進んでおり、上位3社が約71％の市場シェアを占める。最大メーカーであるJiangsu Zhengdan Chemicalは26％超のシェアを有し、規模の経済と安定供給力を武器に市場をリードしている。
トリメリット酸無水物（TMA）は、分子式C?H?O?を有する重要な芳香族酸無水物であり、白色フレーク状の外観を持つ。融点は164～166℃、沸点は240～245℃で、温水、アセトン、DMF、酢酸エチルなどに溶解し、高い反応性を備えることから、多様な化学合成の中間体として利用されている。
主な用途はTOTM可塑剤、高機能粉体塗料、エナメル線用絶縁材料、高温硬化剤などであり、耐熱性・耐久性・耐薬品性の向上に貢献する。近年は環境規制の強化を背景に、低揮発性可塑剤や高性能絶縁材料への採用が拡大しており、電子部品や産業機器向け用途で安定した需要を維持している。
高機能化学材料市場の高度化が進む中、トリメリット酸無水物は環境対応型可塑剤や高耐熱樹脂の重要な原料として注目を集めている。市場全体は縮小傾向にあるものの、高付加価値用途への需要は引き続き堅調である。直近6か月では、電気自動車向け絶縁材料や高耐熱粉体塗料の需要が底堅く推移し、各メーカーは高純度品や高機能グレードへの製品構成転換を加速している。
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図. トリメリット酸無水物の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「トリメリット酸無水物―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、トリメリット酸無水物の世界市場は、2025年に923百万米ドルと推定され、2026年には890百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）-3.97%で推移し、2032年には698百万米ドルに拡大すると見込まれています。
トリメリット酸無水物市場の産業構造と供給体制
トリメリット酸無水物市場は、中国、北米、欧州を中心とした供給体制が形成されており、これら3地域で世界市場の約87％を占める。なかでも中国は約46％の市場シェアを有する最大市場であり、生産能力・コスト競争力の両面で優位性を維持している。
製造プロセスではMC法が主流で、市場全体の約94％を占める。一方、下流ではTOTM可塑剤用途が約49％と最大セグメントであり、自動車用ケーブル、医療機器、耐熱電線など幅広い分野で採用されている。直近では、サプライチェーンの地域分散やエネルギーコスト上昇を背景に、生産効率改善や原料調達の多元化を進める動きが活発化している。
トリメリット酸無水物の需要動向と技術トレンド
トリメリット酸無水物の需要は、従来の汎用品から高機能材料向けへと構造転換が進んでいる。特にEV、高性能モーター、再生可能エネルギー設備では、高耐熱絶縁材や耐久性に優れた粉体塗料への採用が拡大している。
一方で、建築・一般樹脂用途では需要が伸び悩んでおり、市場全体の成長率はマイナスとなる見通しである。しかし、高付加価値分野では品質安定性や純度管理が重要視されており、高性能グレードへの切り替えが収益性向上の鍵となっている。近年は製造工程の省エネルギー化や副生成物削減技術への投資も進み、環境対応型生産プロセスの構築が競争力強化につながっている。
トリメリット酸無水物市場の競争環境
現在のトリメリット酸無水物市場は比較的寡占化が進んでおり、上位3社が約71％の市場シェアを占める。最大メーカーであるJiangsu Zhengdan Chemicalは26％超のシェアを有し、規模の経済と安定供給力を武器に市場をリードしている。