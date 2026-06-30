高精度な位置情報を利用可能RTK対応GNSSレシーバーをSORACOM IoT ストアで提供開始

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：玉川 憲）は、デバイス通販サイト「SORACOM IoTストア」において、高精度な位置情報の測位技術であるRTKに対応するGNSSレシーバーを、2026年6月30日より提供開始します。

農業機械の自動操舵、建設重機の高度な位置管理、モビリティやロボットの自動走行制御など、IoTの活用領域において誤差数センチメートルの高精度な位置測位を必要とする用途が拡大しています。こうした用途ではGNSSの単独測位（精度：数メートル～十数メートル）に加え、RTK（Real Time Kinematic）測位技術の活用が求められます。

しかし、RTK測位の導入にはRTK対応受信機・補正情報サービス・通信環境をそれぞれ個別に調達・構築する必要があり、IoTプロジェクトにおいては導入にコストと時間がかかる状況でした。

SORACOM IoTストアでは、「QLM29HBAA-GM」レシーバーと、RTK補正情報サービスをセットで提供します。

本RTK対応GNSSレシーバーは、すでに普及している測位信号のL1に加えて、建物や樹木などで衛星信号が遮られたり反射したりする環境に強い測位信号のL5に対応しており、遮蔽環境でも測位が安定しやすくなります。さらにRTK測位を用いることで、屋外の良好な環境では誤差１０センチメートル以下の高精度な位置情報を取得できます。

GNSSモジュールとアンテナ、防塵防水ケースが一体となっており、USBまたはRS-232インターフェースでホストデバイスに接続して使用できます。

RTKの利用には補正情報の受信にインターネット接続環境が不可欠です。本レシーバーとSORACOM IoT SIMおよびSORACOM Air for セルラーが利用可能な機器※を組み合わせることで、RTK補正情報の受信が可能です。さらにSORACOMプラットフォームの可視化・クラウド転送サービスで、高精度位置情報の活用がより容易になります。

※ ホストデバイスやゲートウェイ機器は別途ご用意ください

ソラコムは、IoT活用をもっと身近にするべく、お客様、パートナー企業とともに社会やビジネスのイノベーションに貢献していきます。

RTK対応GNSSレシーバー「QLM29HBAA-GM」提供開始日

2026年６月30日（火）

提供元：Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

製品詳細

RTK対応GNSSレシーバー「QLM29HBAA-GM」

価格- RTK対応GNSSレシーバー QLM29HBAA-GM（USBタイプ）：\14,850- RTK対応GNSSレシーバー QLM29HBAA-GM（RS-232タイプ）：\14,850- RTK対応GNSSレシーバー QLM29HBAA-GM（64台一括購入）：\9,900/台- - USBタイプまたはRS-232タイプ- - 受注生産となるため、お届けまで2～3カ月程度のお時間を要します

上記の商品は、以下のRTK補正情報サービスとセットでの提供となります。

- Quectel RTK補正情報サービス：\2,970/月・1アカウント- - SORACOMサービス利用料350円分のクーポン（6ヶ月有効、クーポンは日本カバレッジのサービスにのみ適用可）- - サービスはQuectel Wireless Solutions Co., Ltd.が提供主体となります。商品の購入時にサービスの利用規約に同意いただく必要があります。- - GNSSレシーバー1台につき、RTK補正情報サービスは1アカウント必要です。

https://soracom.jp/store/34608/

※価格は全て税込、送料別

※ SORACOM Air for セルラーを用いたRTK信号受信、ならびにSORACOMプラットフォームサービスの利用には、ホストデバイスや対応ゲートウェイ機器が別途必要です。

SORACOM IoTストアについて

SORACOM IoTストアは、活用実績のあるIoTデバイスを、ウェブサイト上での手続きのみで、買って試すことができる、IoTデバイス通販サイトです。一部のデバイスに用意されている「IoT DIY レシピ」は、必要となる機材一覧と、デバイス開発からクラウド連携までのステップ毎に解説する手順書です。「温湿度の計測」、「遠隔アクセス」、「冠水検知」などの具体的なIoT 活用シーン別に無料で公開しており、IoTシステム開発の初心者をサポートしています。

SORACOM IoT ストア https://soracom.jp/store/

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界200以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com