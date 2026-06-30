【新商品】ピタッと狙い塗り、指サイズの新感覚パフ。SHIRORUから、スポットパフが2026年9月22日（火）新発売発売！

SHIRORU株式会社

SHIRORU株式会社（本社：東京都中央区）は、さまざまな形状のファンデーションやコンシーラーに使える『スポットパフ』を2026年9月22日（火）に発売いたします。

スポットパフ誕生のストーリー

SHIRORUベースメイクシリーズの中でも人気を誇るプライトコンシーラーパレットは、

多くのお客様にご愛用いただく中で、

「より細かい部分に塗りやすいツールが欲しい」「専用のパフがあると便利」

といったお声をいただいていました。

そこで、プランド内でも人気のクッションファンデーションに採用しているパフ素材を活かし、

コンシーラーとの相性を追求した「ス ポットパフ」を開発。

柔らかいポリウレタンの一体成型素材が凹凸の細部まで届き、

まるで指先のようなフィット感と、パフならではの均ーな仕上がりを両立します。

目元や小鼻などの細かな部分にも使いやすく、 コンシーラーはもちろん、メイク中マルチに活躍するアイテムです。

ブライトコンシーラーパレットとは

まるでなにも塗っていないようなのに、

シミやくすみ、くま、ニキビ痕、毛穴、小ジワなどの 気がかりを払拭。

肌なじみと軽やかな仕上がりにこだわって処方した人気のパレットコンシーラーです。

Point１ 狙った部分にピタッと密着

指先サイズだから、クマ ・ 小 鼻・ロ角などの細かな分にもピンポイントでアプロ ーチ。

さらに爪全体を覆う設計で 安定した使い心地。

人気のクッションファンデの パフ素材を採用しムラなく 自然で美しい仕上がりに。

Point2 コンシーラーやファンデーションに使える

リキッド ・ クッション ， スティックなど、さまざまな形状のアイテムにもお使いいただけるマルチパフ。

Point3 持ち運びや保管に便利

専用クース付きで持ち連び にもスマート。

パフをほこり や汚れから守り、いつでも 清潔に保ちます。

＼こんな部分におすすめ／

☑︎クマ・目の下に

☑︎小鼻の赤みカバー

☑︎口角・くすみカバー

☑︎ニキビ跡・シミカバー

☑︎ハイライトに

☑︎日中の皮脂くずれのお直しに

SHIRORUとは

BRAND CONCEPT

「憧れの透明感をその肌に」

視線をとらえて離さない、一面雪の銀世界。

繊細に澄みわたった、キラキラときらめく透明感。

季節を越えて憧れる、そんな冬の美しい情景のように

みずみずしい素肌が、SHIRORUの理想です。

洗顔から始まるスキンケアと、

素肌よりも美しい素肌感を纏うベースメイク。

SHIRORU

あなたの肌に、雪のような透明感が舞い降りる体験を。

SHIRORUは、「雪のような透明感」のある肌を目指します。

「雪のような透明感」は、みずみずしく透明感あるれる肌、

SHIRORUのブランド名の通り、白い透明感のある肌、毛穴もくすみもシミもない憧れるようなお肌や毎日をプレゼントしたいと思います。

発売情報

■ 商品名：スポットパフ

■ 価 格：500 円（税込 550 円）

■ 発売日：2026年9月22日（火）

■ 販売ルート：SHIRORU公式オンラインショップ、一部バラエティショップ