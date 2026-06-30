『THE FINALS』のグローバルeスポーツ大会「The Grand Major Online Series」、韓国チーム「HIBOO」がAPACリーグ第2サイクルを制す！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド）が配信するチームシューター『THE FINALS(R)』において、2026年6月28日、同タイトルのグローバルeスポーツ大会「The Grand Major Online Series」の、APACリーグ第2サイクル決勝戦を開催いたしました。

■「The Grand Major Online Series」について

「The Grand Major Online Series」は、本年4月にグローバル統一リーグへと生まれ変わった、賞金総額20万ドル規模の『THE FINALS』のeスポーツ公式大会です。APAC（アジア太平洋地域）、AMERICAS（北米・南米地域）、EMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ地域）の3地域で開催され、年4回のサイクルで獲得したポイントに基づき、11月にスウェーデンのストックホルムで行われる世界大会「TGM（The Grand Major） Grand Final 2026」への進出チームが決定します。

The Grand Major2026紹介ページ

https://thefinals-jp.nexon.com/esports/2026tgm(https://thefinals-jp.nexon.com/esports/2026tgm)

APAC第2サイクルの勝者を決めるTOP8決勝戦は、6月27日に全世界生中継で開催され、韓国の「HIBOO」、「Goyong MIR」、「AWF」、中国の「Kingzero（KZ）」、「DRG」、「4AM」、韓国・オーストラリア連合チーム「777rs」、オーストラリア・ニュージーランド連合チーム「Altac」の計8チームによる熱戦が繰り広げられました。

TOP8決勝戦ハイライト：「HIBOO」が逆転で「KZ」との接戦を制す！

第1ラウンドでは、韓国・オーストラリア連合チーム「777rs」が、ドームシールドとスライムグレネードを効果的に使い、2度に渡ってキャッシュアウトのダッシュに成功し、早くも決勝ラウンドに駒を進めました。

その後に行われた勝者側トーナメントでは、「KZ」と「DRG」の中国チーム同士がチャイナタウン風の「ファンウェイ・シティ」マップで激突。「KZ」がヘヴィ/ライト/ライトの編成による強火力を全面に押し出し、2番目の決勝ラウンド進出を決めました。

続く第3ラウンドでは「DRG」、第4ラウンドでは「HIBOO」がそれぞれ決勝ラウンド進出を決めました。

決勝ラウンドは「ノゾミ/シタデル」マップを舞台に、「777rs」、「DRG」、「KZ」、「HIBOO」の4チームが激突しました。

第1サイクル優勝チームの「KZ」は、再びヘヴィ/ライト/ライトの編成で安定的にキャッシュを確保。「HIBOO」もキャッシュアウト・ステーションを守り抜き、「KZ」に次ぐキャッシュを獲得して第2マッチに進出しました。

勝者が決まる第2マッチでは、「HIBOO」が最初のキャッシュアウトを「KZ」に許すものの、「Byuxeul」選手がヘヴィビルドのRPGとショットガンでライトビルドの選手達を制圧して流れを取り戻し、試合終了直前にキャッシュアウトのスティールに成功。劇的な逆転勝利で、「HIBOO」が第2サイクルの頂点に輝きました。

優勝した「HIBOO」は賞金2,000ドルを手にするとともに、11月に開催される「TGM Grand Final 2026」出場に向け100ポイントを獲得し、累計130ポイントでリーダーボードの2位に浮上しました。今回準優勝に終わったものの、累計では首位をキープした「KZ」とは45ポイント差、3位の「DRG」とはわずか5ポイント差で、今後も白熱した出場権争いが期待されます。

APACリーダーボード（第2サイクル終了時点）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14847/table/494_1_2043b9e24266dc94ee113695711f874e.jpg?v=202606301252 ]

第3サイクルは7月11日スタート！出場受付中

「The Grand Major Online Series」APACリーグ第3サイクルは、7月11日に開幕予定で、現在出場チームを募集中です。参加エントリーは、大会公式主催者である「FACEIT」のホームページにて、当日9：00まで受付中です。補欠1名を含む最大4名のチームであれば、プロ・アマ問わず誰でもご参加いただけます。

[スケジュール]（すべて日本時間）

- 募集締切 ：7月11日（土）9：00

- スイスラウンド ：7月11日（土）13：00～

- Top 16 ：7月18日（土）13：00～

- Top 8決勝戦 ：7月25日（土）13：00～

[参加登録]

https://www.faceit.com/ja/championship/bd96eae5-c4a3-40c0-95fd-466225c2a9e7

[配信について]

APACリーグの模様は、『THE FINALS』日本公式Twitchチャンネルにてライブ配信予定です。

https://www.twitch.tv/thefinals_jp

これまでの大会の模様は、YouTube公式チャンネルにてご視聴いただけます。（英語）

https://www.youtube.com/@reachthefinals

『THE FINALS』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどをご確認ください。

- 公式サイト： https://thefinals-jp.nexon.com/- X： https://x.com/jp_THEFINALS- Discord： https://discord.gg/thefinals- YouTube： https://www.youtube.com/@reachthefinals

■『THE FINALS』について

『THE FINALS』は、環境ダイナミズムと破壊、そしてプレイヤーの自由度を極限まで高めた、基本プレイ無料の戦闘エンターテイメントゲームショーで、PC（Steam(R)）、Xbox Series X/SおよびPlayStation（PS5 / PS5 Pro）の各ストアで入手可能です。また、NVIDIA GeForce NOWにてクラウドストリーミングでのプレイが可能です。

- Steam： https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/- PlayStation（PS5 / PS5 Pro）： https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006873- Xbox Series X/S： https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/the-finals/9pgd71cmds0z- GeForce NOW： https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/

■権利表記

THE FINALS (C) 2022-2026 Embark Studios AB. THE FINALS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB.

■Embark Studios AB https://www.embark-studios.com/

Embark Studios（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、代表取締役：PatrickSoderlund／パトリック・ソダーランド、以下Embark）は、2018年に設立された、ストックホルムを拠点とするゲーム開発会社で、深い探究心とアンダードッグ精神のもと、ゲーム開発の常識に挑戦しています。現在、300名以上のゲームクリエイターを擁し、新たなテクノロジーとアイデアを追求によって、ジャンルを超越した驚くべきゲーム体験を提供いたします。Embarkは2023年に最初のタイトル『THE FINALS(R)』をリリースし、2025年10月には新タイトル『ARC Raiders(R)』をリリースしました。

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。