保証協会保証付私募債の引受け（石川建設有限会社）

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

当行は、６月３０日（火）に、石川建設有限会社の中国銀行・岡山県信用保証協会共同保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。

１．銀行保証付私募債の内容

- 銘 柄 名 ：石川建有限会社 第１回無担保社債（中国銀行・岡山県信用保証協会共同保証付）- 発 行 額 ：３０百万円- 発 行 日 ：令和８年６月３０日（火）- 発行期間：５年- 返済方法：満期一括償還- 資金使途：運転資金- そ の 他 ：当行単独引受

２．当社の概要

- 所 在 地 ：岡山県倉敷市東塚１丁目１番３５号- 連 絡 先 ：０８６ー４５０ー３６８６- 代 表 者：梶原 藤晃- 業 種 ：とび工事業、塗装工事業- 資 本 金 ：１０百万円- 売 上 高 ：３８９百万円（令和７年６月期）- コメント：当社は、１９７１年創業以来、とび工事を中心に事業を展開してまいりました。水島コンビナートを主な施工エリアとし、確かな技術と誠実な対応で信頼をいただいています。近年は県外での施工や塗装工事にも力を入れ、設備の保全や長寿化にも貢献しています。確かな技術で施工を担い、現場全体の危険作業を減らすことが、当社の使命だと考えています。これからも培ってきた技術と経験を活かし、お客さまに選ばれ続ける企業を目指してまいります。

株式会社 中国銀行

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