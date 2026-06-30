Hakuhodo DY ONE、運用型テレビCM「WISE Ads for TV」において、迅速な意思決定を支援する分析ダッシュボードを開発・導入

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、次世代型マーケティングソリューション「WISE Ads」※1の運用型テレビCMソリューション「WISE Ads for TV」において、テレビCMの効果を可視化・分析するダッシュボードを新たに開発・導入し、運用支援体制を強化しました。これにより、テレビCMの買い付けから、放映、計測・分析、運用支援まで、「WISE Ads」でシームレスに一元管理し、PDCAサイクルを加速させることで、企業の迅速な意思決定を実現してまいります。

「WISE Ads for TVダッシュボード」サマリーページのイメージ ※数値等はすべてダミーです

■背景

「WISE Ads for TV」は、日本テレビ放送網株式会社が提供する「AdRM-Exchange」※2と連携し、テレビCMのプログラマティック取引を実現するソリューションです。運用型ならではの「多様なターゲティング」や「番組単位の申し込み」が可能であるなど、買い付け機能を中心に、テレビマーケティングに新たな価値を提供しています。

一方で、従来のテレビCM施策においては、広告枠の「買い付け」と、放映後の「効果計測・分析」が分断されているケースが多く、PDCAサイクルを回すうえで多大なリードタイムやコストが発生しています。

こうした課題に対応すべく、今回新たに導入したのが「WISE Ads for TVダッシュボード」です。配信ログを速やかに「WISE Ads」に収集する仕組みの構築により、セッション数、番組ごとのインプレッション、CPM、コンバージョン、クリック数、サイト流入などの各指標を日次で反映し、ダッシュボード上に可視化します。前日までの実績や効果を踏まえながら、次に買い付けるべき広告枠を迅速に判断し、効果改善につなげられる点が特長です。これにより、広告主のマーケティング投資の最適化と運用負荷の軽減を実現します。

また、本取り組みは、博報堂ＤＹグループが推進する広告メディアビジネスの次世代型モデル 「AaaS」※3と連携することで、 広告効果を起点とした運用型テレビCMの高度化を支援するものです。

■「WISE Ads for TVダッシュボード」の特長

本ダッシュボードは、Hakuhodo DY ONEのメディアプランナーが施策ごとに操作・モニタリング・分析をおこなうための基盤となります。デジタル広告同様の指標・粒度による詳細なレポーティングをもとに、次のアクションにつながる最適な運用プランを広告主に提案します。

１. 複雑な実績をひと目で把握できる、直感的なビジュアルレポート

膨大で複雑な放映データや各パフォーマンス指標を、直感的に理解しやすいビジュアルで表示。現在の放映状況もリアルタイムに把握できます。各項目はカスタマイズ可能なため、広告主のニーズに応じた最適なレポートをスピーディに提供します。

２. 認知からコンバージョンまで、デジタル水準の効果をタイムリーに可視化

インプレッションなどの認知指標だけでなく、設定したコンバージョンへの寄与度をタイムリーに反映します。デジタル広告と同等の粒度で「テレビCMの成果」を可視化し、データに基づく高速なPDCAサイクルを支援します。

３. 番組・素材別の多角的な分析で、テレビCMの最適解を導出

番組、時間帯、クリエイティブ（素材）別など、多角的な切り口での分析が可能です。多様なデータを組み合わせることで、成果につながる要因を精緻に特定し、次のプランニングや運用改善を機動的に最適化します。

■今後の展開について

今後もHakuhodo DY ONEは、「WISE Ads for TV」の機能拡充およびパートナー企業との連携強化を通じてサービスのさらなる多角化を図り、企業のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。

※1 WISE Ads：多様なデータを起点に、オンライン・オフラインを問わず、生活者のあらゆるタッチポイントに広告配信が可能な次世代型マーケティングソリューション。https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/wise-ads/

※2 AdRM-Exchange：日本テレビ放送網株式会社が提供するテレビCM枠のプログラマティック取引プラットフォーム。

※3 AaaS：広告業界で長らく続いてきた「広告枠の取引」によるビジネス（いわゆる「予約型」）から「広告効果の最大化」によるビジネス（いわゆる「運用型」）への転換を見据えた、博報堂ＤＹグループが提唱する広告メディアビジネスのデジタルトランスフォーメーションを果たす次世代型モデルです。AaaSは統合マーケティングプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」においてメディア効果を最大化するモジュール「MEDIA BLOOM」として実装されており、今後も生活者データやAIを活用した機能強化を図ってまいります。

以上

＜ご参考＞ダッシュボードのイメージ ※数値・番組名等はすべてダミーです

１.ホーム画面（サマリー）

２.クリエイティブレポート

３.番組別レポート（KPI別ランキング形式）

４.曜日時間帯別レポート（ヒートマップ形式）

５.CMポジションレポート（放映中のCM位置およびCMブレイク中の放送位置別の効果）

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,290名（2026年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp