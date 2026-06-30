国内最大級のフランス菓子イベント「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026」が、2026年7月1日(水)から7月31日(金)まで開催されます。今年は「シャルロット」を共通のテーマスイーツに、過去最高の488店が参加。イベント期間中、パティシエたちの職人技や感性によって多彩にアレンジされた「シャルロット」が参加各店で提供販売されます。マンゴーやメロン、レモン、ココナッツなどを使った夏らしいシャルロットも登場。ジューシーな南国果実や爽やかな柑橘など、この時期ならではのシャルロットをぜひご賞味ください。

全国で提供販売される夏らしいシャルロット





【夏らしいシャルロットを提供する関東の11店】 ＊価格は全て税込

・アメリカンチェリーを使用！「BEIGE Alain Ducasse TOKYO」(ベージュアラン・デュカス トウキョウ、東京都中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング10F)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/beige/

「Charlotte Cerise」デセール 2,240円

バニラを贅沢に使ったクリームに、ハチミツでキャラメリゼしたアメリカンチェリー、 中にはグリオットのムース、キルシュのクレムー、キルシュ漬けのグリオットをしのばせ、果実味と芳醇な香りが広がる構成に。ボネ(帽子)をイメージした柔らかなビスキュイで包み、クラシックなシャルロットのフォルムを現代的に再構築しました。

「BEIGE Alain Ducasse TOKYO」の「Charlotte Cerise」





・マスクメロンを使用！「L'Orangerie 光庵／ザ・キタノホテル東京」(オランジュリー コウアン、東京都千代田区平河町2-16-15)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/kitano-hotel-tokyo/

「Charlotte au melon」デセール 2,760円

ホワイトポートワインのムースの中に、生姜を効かせたマスクメロンのゼリーを忍ばせました。フルーティーで上品な甘みをもつポルト酒が、やさしい味わいのメロンと調和します。側面にあしらったフィンガービスケットのサクサクとした食感、フレッシュメロン、レモングラスのソースとともにお楽しみいただく夏のひとさらです。

*フランスパティスリーウィーク期間中は、コースのデザートとしてもご提供いたします。

「L'Orangerie 光庵／ザ・キタノホテル東京」の「Charlotte au melon」





・宮崎マンゴーやパッションフルーツなどを使用！「パーク ハイアット 東京 ペストリー ブティック」(東京都新宿区西新宿3-7-1-2)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/parkhyatttokyo/

「マンゴー ジャスミン シャルロット」プティガトー 1,200円

ジャスミンティーの繊細な香りをまとわせたクリームに、パッションフルーツの爽やかな酸味を重ね、宮崎マンゴーの豊かな甘みを主役として際立たせました。軽やかで洗練された夏のデザートに仕上げています。

「パーク ハイアット 東京 ペストリー ブティック」の「マンゴー ジャスミン シャルロット」





・甘酸っぱいフランボワーズを使用！「パレスホテル東京 ラウンジバー プリヴェ」(東京都千代田区丸の内1-1-1)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/lounge-bar-prive/

「Charlotte aux framboises」プティガトー 1,840円

アーモンドのスポンジに、甘酸っぱいフランボワーズのクリームとジュレを重ねました。トップにはみずみずしいフランボワーズをあしらい、周りには芳醇なヴァンジョーヌのクリームを絞って仕上げています。ペストリーショップ スイーツ＆デリ(パレスホテル東京B1F)でお持ち帰り用(1,200円)もご用意しております。

「パレスホテル東京 ラウンジバー プリヴェ」の「Charlotte aux framboises」





・カシスやイチゴを使用！「パティスリー・ショコラトリー Le Magnolier」(パティスリー・ショコラトリー ル マグノリア、東京都西東京市谷戸町3-10-2)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/le-magnolier

「シャルロット コゼット」プティガトー 760円

空気をたくさん含ませた軽やかなカシスのムースとカシスのシャンティ、センターにはクレームブリュレ、完熟いちごのジュレ。さっくり焼き上げたビスキュイ ア ラ キュイエール。

「パティスリー・ショコラトリー Le Magnolier」の「シャルロット コゼット」





・マンゴーやバナナを使用！「パティスリーウールーグー」(東京都荒川区東尾久3-35-9)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-wooroogoo/

「シャルロット トロピコ」プティガトー 800円

マスカルポーネとバナナを合わせたムースの中に、キャラメルソテーした完熟バナナ。マンゴーとパイナップルのクーリー。さらにマンゴーとパイナップルのアンビバージュを染み込ませた生地を合わせております。周りにはビスキュイをずらり。夏らしいトロピカルなシャルロット。

「パティスリーウールーグー」の「シャルロット トロピコ」





・完熟メロンを使用！「Patisserie ICHIRIN」(パティスリー イチリン、東京都国分寺市西町3-31-1)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-ichirin

「完熟メロンのシャルロット」プティガトー 755円

完熟メロンの豊かな甘みを活かしたジュレとなめらかなムースを、香ばしいビスキュイで包み込んだ涼菓仕立てのシャルロット。夏にふさわしい、上品で清々しい味わい。

「Patisserie ICHIRIN」の「完熟メロンのシャルロット」





・オレンジやレモンを使用！「菓子工房ヴェールの丘」(東京都八王子市西片倉2-6-5)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/colline-de-vert

「シャルロット シトロン オランジュ」プティガトー 850円

フランス産のレモンの果皮と果汁で作ったジュレをオレンジのムースで包み込み、生クリームとさわやかなオレンジのゼリーで仕上げたお菓子です。

「菓子工房ヴェールの丘」の「シャルロット シトロン オランジュ」





・ライムやココナッツを使用！「パティスリー ラミティエ」(群馬県太田市南矢島町55-1)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-lamitie

「シャルロット ア ラ セゾン」プティガトー 918円

ココナッツムース、ライムのガナッシュモンテクリームの中に、ジャスミンのクリームを閉じ込め、季節のフルーツをあしらったシャルロット。

「パティスリー ラミティエ」の「シャルロット ア ラ セゾン」





・中央にパッションマンゴーソースをのせて！「patisserie boulangerie charmer」(パティスリー ブーランジェリー シャルメ、千葉県船橋市習志野台5-23-23)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/charmer-patisserie

「シャルロットマンゴー」プティガトー 840円

ふんわりとしたビスキュイ・キュイエールの中に、マンゴージャムとクリームチーズのムースをたっぷりと閉じ込めました。仕上げの球体にしのばせたパッションマンゴーソースを割ると、爽やかな酸味が広がり、味わいの変化をお楽しみいただけます。

「patisserie boulangerie charmer」の「シャルロットマンゴー」





・マンゴーやパッションフルーツを使用！「l'atelier de nono」(ラトリエ ドゥ ノノ、千葉県浦安市日の出1-3-1)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/latelier-de-nono/

「シャルロット エキゾチック」プティガトー 860円

ビスキュイ・キュイエールで優しく包み込んだ、エキゾチックフルーツのシャルロット。マンゴー、バナナ、パッションフルーツのムースに、とろりとした果実のコンフィを閉じ込めました。上にはバニラとホワイトチョコレートのクリームを絞り、中央にはパッションフルーツの鮮烈な酸味を感じるソースを。南国果実の華やかな香りと、濃厚な甘み、爽やかな酸味が織りなす余韻をお楽しみください。

「l'atelier de nono」の「シャルロット エキゾチック」





【夏らしいシャルロットを提供する西日本の5店】

・マンゴーやパイナップル、ライムを使用！「パティスリー・アペリオ」(愛知県名古屋市天白区元八事5丁目93 1階)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-aperio

「トロピカル・シャルロット」プティガトー 720円

マンゴーやパッションフルーツをメインにココナッツやパイナップル、ライムを使い夏らしいシャルロットに仕上げました。

「パティスリー・アペリオ」の「トロピカル・シャルロット」





・地元の稲沢産レモンなどを使用！「菓子工房 ichi」(愛知県稲沢市一色川俣町150-1)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/kashi-kobo-ichi

「シャルロット エテ」プティガトー 702円

稲沢産レモンと自家栽培のレモングラスのやわらかなババロアに季節のフルーツを合わせ、シンプルながらも夏らしく爽やかな味わいに仕上げました。合わせるフルーツは時期により変わります。

「菓子工房 ichi」の「シャルロット エテ」





・南国カクテル・ピニャコラーダをイメージ！「Patisserie cafe Toppen」(パティスリー カフェ トッペン、滋賀県犬上郡多賀町月之木159-2)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-cafe-toppen

「シャルロット・ピニャコラーダ」プティガトー 650円

カクテルのピニャコラーダをイメージした、夏らしいシャルロット。ホワイトラムで香りつけしたパイナップルに、ココナッツムース、パインクリーム、とろりとしたパインソース、ココナッツを加えたビスキュイ ア ラ ノワ ド ココ。ホワイトラムは香りのみを残して、アルコール分はとばし皆様にお楽しみいただけるようにしました。夏らしいガトーでぜひ季節をお楽しみください。

「Patisserie cafe Toppen」の「シャルロット・ピニャコラーダ」





・季節のフルーツがたっぷり！「しらゆき亭」(大分県大分市田中町3丁目12-6 コープ南大分店 別棟1階)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/shirayuki-tei-patisserie/

「シャルロットフリュイ」プティガトー 590円

ビスキュイ生地にオレンジリキュールで香り付けしたホワイトチョコのババロア、フランボワーズジュレ、季節のフルーツを合わせました。

「しらゆき亭」の「シャルロットフリュイ」





・トロピカルフルーツをたっぷり！「PAPIE.」(パピエ、島根県益田市駅前町3-25)

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/papie-cakes

「シャルロット」プティガトー 690円

やさしい酸味のレアチーズのムースの中に、マンゴーのジュレとココナッツムースをしのばせました。まわりを囲むビスキュイの食感とともに、南国を思わせる味わい。仕上げにはトロピカルフルーツをたっぷりと。暑い季節でもさっぱりと召し上がれるシャルロット。

「PAPIE.」の「シャルロット」





【ダイナースクラブ フランス パティスリーウィークとは？】

「全国のフランス菓子店とパティシエを応援すること」、「フランスの伝統菓子の魅力を再発見すること」をモットーに、2021年より開催しているパティスリーの祭典。各地の洋菓子店やホテルなどの職人がその年の共通テーマ菓子に沿って独自に考案し、期間限定で提供販売。使用材料、価格、1日あたりの販売個数などは店ごとに自由設定。大量生産ではなく、一つ一つ手作りしたシェフ渾身のお菓子を“食べ比べ”できるのが醍醐味です。

・X(旧Twitter)公式アカウント ： https://x.com/fp_week

・イベント公式サイト ： https://francepatisserieweek.com/

・イベント概要(6月2日配信リリース)： https://www.atpress.ne.jp/news/600590





【ダイナースクラブとは】

昨年、世界で75周年、日本で65周年を迎えた、食を起源とするダイナースクラブは、厳選されたレストランでの優待や会食イベントなど、食にまつわる多彩なサービスをご用意。さらに、トラベル、エンタメ、ゴルフなど幅広い分野で会員様をサポートするサービスを取り揃えています。日常使いから特別な日まで、会員様の人生を彩るクレジットカードです。