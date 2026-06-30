耐熱強化ガラス入り特定防火設備「エリファイトクリア 屋外タイプ」を発売

文化シヤッター株式会社

文化シヤッター株式会社(社長：小倉 博之)では、商業施設、店舗、マンション等の“外部”に面した開口部に設置できる、クリアな視界と透明度を実現した国土交通大臣認定の耐熱強化ガラス入り

特定防火設備「エリファイトクリア 屋外タイプ」を、6月30日より発売を開始します。

このたび発売を開始する「エリファイトクリア 屋外タイプ」は、“内部設置用”として2020年に発売を開始したスチールタイプの「エリファイトクリア」を、お客様からご要望の多かった“外部設置

用”として仕様を拡充し、片開き戸、親子開き戸、両開き戸、FIXの4タイプについてそれぞれ国土交通大臣認定を取得した、耐熱強化ガラス入りの特定防火設備です。

意匠性と視認性が高く安全性に配慮した“透明な耐熱強化ガラス”を採用

これまで建物の外部に面した開口部にガラス入りの防火設備を設置する場合は“網入りガラス”が用いられるのが一般的でしたが、「エリファイトクリア 屋外タイプ」は“透明な耐熱強化ガラス”の採用により意匠性と視認性が向上しています。

この耐熱強化ガラスは衝撃や熱に強く、透明度の高い厚さ8ｍｍのタイプを採用しており、万一、破損した場合でもガラスの破片は粒状になるため、安全性に配慮した仕様となっています。また、飛散防止フィルムや防犯フィルムを貼付した仕様で国土交通大臣認定を取得しているため、防犯性にも配慮した特定防火設備となっています。

※1 飛散防止フィルム、防犯フィルムはオプション対応であり、同時に貼ることはできません

業界初の公共建築標準仕様書で求められる基準をクリア

外部に面した開口部に設置することを前提としている「エリファイトクリア 屋外タイプ」は、透明ガラス入りの特定防火設備として業界で初めて(※2)、公共建築標準仕様書で求められる耐風圧性、 気密性、水密性の基準をクリア(※3)しています。

※2 2026年6月30日時点の当社調べ

※3 耐風圧性「S-6等級」、気密性「A-3等級」、水密性「W-1等級」

当社は昨年、創業70周年を機に、新たなスローガンとして“シャッターだけじゃない。文化シヤッター”を掲げました。このたび発売する「エリファイトクリア 屋外タイプ」も、このスローガンのもとで開発したお客様のご要望を具現化した新商品であり、防火性能が求められる様々な用途に幅広く対応ができる耐熱強化ガラス入りの特定防火設備として、積極的なご提案を進めてまいります。

■設計範囲

■参考価格（価格は消費税込みの製品代のみで、取り付け工事費および運搬費は別途）

両開き戸 間口2,000ｍｍ、高さ2,400ｍｍの場合

2,600,000円

写真はイメージ

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