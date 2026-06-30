オリジナルの介護ユニフォーム用ポロシャツをオーダー製作できる専用webページを開設！

『介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツ』をオーダーできる専用webページを開設

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（東京都新宿区）が運営する、アパレルグッズのオリジナル名入れプリント専門サイト【キラメックアパレル】内に、介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツを製作できる専用webページを開設いたしました。

近年介護業界では、利用者様やご家族に安心感を与える統一感のあるユニフォーム製作や、介護職員が快適に働ける機能性ウェアへの需要が高まっています。キラメックアパレルでは、優しい色使いで利用者様やご家族に安心感を与えるポロシャツや、吸汗速乾や消臭機能を備えた介護職員が快適に仕事ができる商品に、施設名やロゴの名入れ、刺繍・プリント加工を施した、オリジナルの介護ユニフォーム製作を全力でサポートいたします。

【介護ユニフォーム向けポロシャツ特集｜最小5枚～制作可能！】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)

『介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツ』を製作するメリット

利用者様・ご家族への「安心感」と「信頼感」- 「施設のスタッフ」が一目で判別できるデイサービスや施設内において、スタッフがお揃いのオリジナルポロシャツを着ていることで、認知症や視力が低下している利用者様でも、瞬時に「施設のスタッフ」を認識しやすくなります。- 施設としての誠実さを示すことができる胸元や袖に施設名やロゴが綺麗に刺繍・プリントされていることで、ご家族が見学や面会に来られた際にも、規律あるしっかりとした施設であるという「安心感」や「信頼感」を与えることができます。

職員の「モチベーション」と「一体感」の醸成- プロとしての自覚と誇り施設専用に製作されたユニフォームに袖を通すことで、職員一人ひとりに「ケアのプロフェッショナル」としての自覚と責任感が生まれます。- チームワークの強化皆が統一したデザインのポロシャツをユニフォームとして着用することで、職種（介護職、看護職、相談員など）や年齢の垣根を越えた連帯感が生まれ、チームワークの強化、社内コミュニケーションの活性化や離職率の低下にも寄与します。

介護現場に特化した「高い実用性・安全性」- 衣服の汚れを気にせず働ける入浴介助や食事介助など、介護現場では衣服が汚れたり濡れたりするシーンが多々あります。「施設支給の専用ウェア」があることで、職員は衣服の汚れを気にせず、介助業務に集中できます。- 安全性をより追求したオリジナルユニフォームが作れる誤ってボタンが落下し、利用者様の飲食物に混入することを未然に防ぐ「スナップボタン仕様のポロシャツ」や、同じく利用者様の飲食物に介護者の体毛などが混入するのを未然に防ぐ「裏ネット付きのポロシャツ」など、安全性をより追求したポロシャツを選んで、こだわりの介護用オリジナルポロシャツを製作することができます。

採用活動（リクルート）における強力な武器- 求職者に好印象を与えることができるホームページや求人パンフレット、SNS等にお揃いの爽やかなオリジナルポロシャツを着用しているスタッフの集合写真を掲載することで、職場の雰囲気が明るく清潔に見えます。求職者に「自分も仲間に加わり、プロとして働きたい」という思いを抱かせることができます。

『介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツ』が活躍するシーン

1. 食事介助・日々の入浴などの施設内ケア

食事介助・日々の入浴をはじめ、ハードな現場で汗をかいてもベタつかない、吸汗速乾のドライ素材の介護用ポロシャツは職員の快適な動きをサポートします。汚れても繰り返し洗濯できる耐久性に優れたポロシャツを着用していれば、汚れを気にせずに業務に集中できます。

2. 認知症の利用者様などと接する「視認性」が重要視されるシーン

利用者様の中には、認知症や視力が低下している方も多数いらっしゃいます。介護スタッフが明るいカラーの介護用ポロシャツを着用していれば、利用者様がスタッフを認識しやすくなり、介護業務がより一層スムーズになります。

3. デイサービスの送迎や訪問介護

デイサービスの送迎をする際や、訪問介護で利用者様のご自宅を訪れる際に、介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツ着用していれば、近隣住民の方々にも介護スタッフだということを認識してもらえます。不審者と間違えられるリスクも回避できるので、地域の防犯や安心感にも貢献します。

4. CRS（企業の社会的責任）活動

地域清掃活動やボランティア活動・地域住民との交流イベントなどのCSR（企業の社会的責任）活動を実施する際にも、介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツは重宝します。動きやすいうえに、介護職員のスタッフであるということが活動中でも一目で認識できます。

5. 会社説明会などの採用活動や公式WEBサイト・SNSでの発信

会社説明会や採用イベントで、清潔感のある介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツを着用したスタッフが、求職者に明朗快活にふるまえば、好印象を抱いていただけるはずです。また、公式WEBサイト・SNS・パンフレットなどでも、お揃いのオリジナルポロシャツを着用した、清潔感があって明るい雰囲気のスタッフの写真や動画は、ポジティブなイメージを視覚的に伝えることができます。

優しい風合いで機能性に優れた『介護ユニフォーム』製作にぴったりなポロシャツをピックアップ

【キラメックアパレル】で取り扱っているポロシャツの中から、優しい風合いで機能性に優れた『介護ユニフォーム』に最適なアイテムをピックアップしてご紹介いたします。

左：エメグリーン 右：ホワイト鹿の子 半袖ポロ（ネット付）

価格：\1,732～ (税込) 最小ロット：5枚～

袖裏部分には体毛などの落下を防ぐネットを、襟元には落下の心配がないスナップボタンを採用。介護用ワークウェアに最適なポロシャツです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/2122?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)]

左：ホワイト×ロイヤルブルー 右：ライトピンク×ホットピンク4.4オンス ドライレイヤード ボタンダウンポロシャツ

価格：\1,130～ (税込) 最小ロット：5枚～

袖口や袖、襟首にさりげなく入ったカラーラインがお洒落なボタンダウンポロシャツ。比較的薄手なドライ素材で、通気性と速乾性も抜群です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/103?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)]

左：ライトサックス 右：ピンク吸汗速乾（クールコンフォート）半袖ボタンダウンポロシャツ

価格：\2,029～ (税込) 最小ロット：5枚～

吸汗速乾性に優れたクールコンフォート素材の半袖ボタンダウンポロシャツ。メッシュ素材で動きやすく介護用ワークウェアにおすすめです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/651?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)]

左：インディゴ 右：ブリティッシュグリーン5.3オンス ドライカノコ ユーティリティー ポロシャツ

価格：\1,295～ (税込) 最小ロット：5枚～

吸汗速乾・消臭・UVカット機能が備わった、ドライ鹿の子の半袖ポロシャツ。介護職員用のユニフォームとしても人気です。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/112?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)]

左：イエロー 右：ミントグリーンポケット付きCVC鹿の子ドライ長袖ポロシャツ

価格：\2,062～ (税込) 最小ロット：5枚～

介護用のユニフォームにもおすすめ！やや厚手の鹿の子素材を使用した、ポケット付きの長袖ポロシャツ。吸汗速乾性と耐久性にも優れています。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/817?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)]

その他、介護ユニフォーム用のオリジナルポロシャツ製作にぴったりな商品を厳選した「おすすめアイテム10選」は以下のリンクよりご覧いただけます。

介護ユニフォーム向けポロシャツ:おすすめアイテム10選

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care#recommend-items(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care#recommend-items)

『介護ユニフォーム用ポロシャツ』におすすめのプリント方法

- 『シルクスクリーンプリント』なら企業様の特色指定も可能です！- グラデーションが入ったロゴも『転写印刷』で鮮やかに表現できます。

※インクジェットの場合、地色の影響を受けてしまう場合があります。

シルクスクリーンプリント

アパレルアイテムのプリントに使われることが多い、比較的耐久性に優れた、シルクスクリーンプリントと呼ばれる単色印刷方法です。プリントの発色がよく、生地色の影響を受けません。複数の版で重ねて印刷することで多色プリントも可能です。

※1～4色単色でのロット製作に向いています。

転写印刷

転写印刷（転写プリント）は商品に印刷したいデザインを、あらかじめ別の媒体（転写紙やフィルムなど）に印刷し、そのデザインを印刷対象の商品に転写する方法です。直接対象物に印刷する「直接印刷」とは異なり、形状が複雑なものや、特殊な素材にも鮮明に印刷できます。フルカラーやグラデーション、複雑な絵柄の再現にも適しています。

※フルカラー・小ロットで短納期が可能です。

刺繍

商品に直接刺繍名入れを行います。頑丈で剝がれにくい名入れ方法ということもあり、ハードな現場環境で使用される作業着や、頻繁に洗濯が必要なユニフォームに使用されることが多いです。刺繍に使用する色数・刺繍の大きさ・刺繍を入れる商品の数によって価格が変動します。

※立体感・高級感がある見た目に仕上がります。

その他のプリント方法については、以下のURLよりご確認いただけます。

■プリント・加工の種類

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)

KILAMEKの強みである

【スピード対応／専任スタッフによる提案力／柔軟な製作体制】に

より一層磨きをかけて、お客様の用途に応じ、安心してオリジナルの介護ユニフォーム用ポロシャツを製作していただけるように全力でサポートいたします。

【介護ユニフォーム向けポロシャツ特集｜最小5枚～制作可能！】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/polo_shirt_for_care?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)

【キラメックアパレル】HP

https://www.kilamek-apparel.com/(https://www.kilamek-apparel.com/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)

◆ 会社情報

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=polo_shirt_for_care)

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215