台湾の立璽科技（Lihsi Technology Co.,LTD）が展開するレジンアートブランド「膠藝所 FLOWING ART」（フローイングアート）は、2026年9月に日本での技術交流活動を計画しており、東京都にて展開する予定です。

今回の交流では、主にレジンアートの創作技法、材料の応用、および今後の発展の方向性について深く掘り下げて探求します。また、日台間の技術交流を通じて、より緊密なアート創作のプラットフォームを構築することを目指しています。

台湾で今、人気の高い2つの体験レッスン

「膠藝所 FLOWING ART」（フローイングアート）は、『レジンの流動がもたらす、あらゆる可能性（讓膠流動每一種可能）』をブランド理念に掲げ、アート用レジン素材の研究開発やアート教育の普及に長期的に取り組んできました。クリエイターに向けて、黄変しにくく、極めて高い透明度と光沢を誇るプロ仕様のレジンを開発し、入門者からプロフェッショナルまで幅広く対応できる創作ソリューションを提供しています。今後はさらに国際的な交流と協力を深め、アジアにおけるレジンアート文化の発展を推進してまいります。