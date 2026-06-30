【ひんやり、しあわせ時間】2つの人気ブランド“ハーゲンダッツとレディーボーデン”から全5種類のアイスクリームが7月1日(水)からブッフェに登場！気になる味を、心ゆくまでご堪能ください。
ANAクラウンプラザホテル成田（成田市堀之内 総支配人 ダヴィデ・ザナルディ）では、7月1日(水)から8月31日(月)のトロピカル・ハワイアンブッフェ内の特別イベントとして、2つの人気ブランド“ハーゲンダッツとレディーボーデン”から5種類のアイスクリームが楽しめる「ICE CREAM ALL STARS」を 1F レストランカフェ「セレース」にて開催いたします。
北海道産のコク深く濃厚な味わいのミルクと厳選した素材で、濃厚でクリーミーな味わいのハーゲンダッツと、柔らかくなめらかなスプーン通りで濃厚な素材の味わいが感じられるレディーボーデンのバリエーション豊かな味わいを楽しみながら、特別なひとときをお過ごしください。
【ICE CREAM ALL STARS 概要】
トロピカル・ハワイアンブッフェ内のイベントとなります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/82572/table/98_1_2b13d6b41c25becf59e2941b7d516383.jpg?v=202606301052 ]
【フレーバーについて】▪ハーゲンダッツ（3種類）
クッキー&クリーム
バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのチョコレートクッキーをふんだんにミックスしました。香ばしいクッキーとクリーミーなアイスクリームの食感の組み合わせをお楽しみいただけます。
ミルクチョコレート
市販では手に入らない特別なフレーバー。
豊かなミルク感が心地よい、マイルドで本格的なミルクチョコレートアイスクリームをご堪能ください。
グリーンティー
石臼でていねいに挽いた香り高い抹茶を使用しました。ほろ苦く、すっきりとした甘さが特徴です。なめらかな舌ざわりと抹茶の奥深い味わいをご堪能ください。
▪レディーボーデン（2種類）
バニラ
厳選された乳原料を使用し乳本来の濃厚な味わいが感じられる、濃厚なバニラアイスです。
ストロベリー
特別な時間を創出する上質なアイスクリーム。厳選された乳原料とストロベリーの味わいをお楽しみ下さい。
【ハーゲンダッツとは】
ハーゲンダッツは、創始者ルーベン・マタスの「究極のアイスクリームを作りたい」という熱意と信念のもと、1961年にアメリカ・ニューヨークで誕生いたしました。
日本では1984年に事業を展開し、アイスクリームをはじめとする乳製品および氷菓の製造・販売を行っています。
「Dedicated to Perfection（完璧を目指す）」というブランド哲学のもと、お客様に感動と驚きを提供することを使命とし、厳選した素材で品質へのこだわりを徹底的に追求したアイスクリームづくりを通じて、「世の中のしあわせを、もっと濃くする。」企業活動に取り組んでいます。
ハーゲンダッツについてはこちら https://www.haagen-dazs.co.jp
【レディーボーデンとは】
1857年のニューヨーク、真空で牛乳を凝縮するコンデンスミルクの製造方法を発明し、「近代乳業の父」と呼ばれたゲイル・ボーデンがボーデン社を創立。そのボーデン社から生まれたのがレディーボーデン です。1971年より日本で製造・販売がスタートし、「FIT FOR A GOLDEN SPOON（金のスプーンで食べるのが、ふさわしい）」召し上がる方にとって、そんな上質で特別なアイスでありたい。その想いで今もなお、厳選された乳原料をはじめとして素材にこだわり、一つ一つ丹念に作り続けてきたアイスクリームです。
レディーボーデンについてはこちら www.lotte.co.jp/products/brand/ladyborden(https://www.lotte.co.jp/products/brand/ladyborden/)
ANAクラウンプラザホテル成田
所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68
電話番号：0476-33-1311
URL：anacrowneplaza-narita.jp(https://www.anacrowneplaza-narita.jp/)
Instagram： https://www.instagram.com/anacrowneplaza_narita
Facebook： https://m.facebook.com/anacrowneplaza.narita
クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：
世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。
詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation), SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza%20www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。
IHGホテルズ&リゾーツについて
IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。
・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)
・プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)
・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)
・スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)
・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)
InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。
最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。
As one of world’s largest premium hotel brands with locations in city, airport, resort and suburban destinations, Crowne Plaza is perfectly placed to meet the needs of today’s guest, whether they are traveling for business, leisure, or a blend of both. For more information, visit www.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/reservation), and connect with us on Facebook(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza) and Instagram(https://www.instagram.com/crowneplaza).
About IHG Hotels & Resorts
IHG Hotels & Resorts(https://www.ihgplc.com/) (tickers: LON:IHG for Ordinary Shares; NYSE:IHG for ADRs) is a global hospitality company, with a purpose to provide True Hospitality for Good.
With a family of 21 hotel brands and IHG One Rewards(https://www.ihg.com/onerewards/content/us/en/home), one of the world's largest hotel loyalty programmes with over 160 million members, IHG has more than one million rooms across 7,000 open hotels in over 100 countries, and a development pipeline of a further 2,300 properties.
・Luxury & Lifestyle: Six Senses(https://www.sixsenses.com/en), Regent Hotels & Resorts(https://www.ihg.com/regent/), InterContinental Hotels & Resorts(https://www.intercontinental.com/), Vignette Collection(https://www.vignettecollectionhotels.com/), Kimpton Hotels & Restaurants(https://www.ihg.com/kimptonhotels), Hotel Indigo(https://www.ihg.com/hotelindigo)
・Premium: Noted Collection(https://notedcollection.com/), voco hotels(https://www.ihg.com/voco/), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE Hotels & Resorts(https://www.ihg.com/hualuxe), Crowne Plaza Hotels & Resorts(https://www.ihg.com/crowneplaza), EVEN Hotels(https://www.ihg.com/evenhotels)
・Essentials: Holiday Inn Express(https://www.ihg.com/holidayinnexpress), Holiday Inn Hotels & Resorts(https://www.ihg.com/holidayinn), Garner hotels(https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels), avid hotels(https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels)
・Suites: Atwell Suites(https://www.atwellsuites.com/), Staybridge Suites(https://www.ihg.com/staybridge), Holiday Inn Club Vacations(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations), Candlewood Suites(https://www.ihg.com/candlewood)
・Exclusive Partners: Iberostar Beachfront Resorts(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)
InterContinental Hotels Group PLC is the Group's holding company and is incorporated and registered in England and Wales. Approximately 400,000 people work across IHG's hotels and corporate offices globally.
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