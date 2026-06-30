SNSショート動画制作の「バズARMY」がClaude（AI）と動画生成AIを活用した大量制作サービスの提供を開始

株式会社ジェー・ピー・シー

SNSショート動画・縦型動画制作サービス「バズARMY（バズアーミー）」を運営する株式会社ジェー・ピー・シー（以下、JPC／本社：京都市下京区、代表取締役社長：山本修司）は、Claude（AI）と動画生成AIを活用した「Claude（AI）×SNSショート動画制作サービス」の提供を開始しました。

企画・シナリオ設計をClaudeで効率化し、ベース動画素材を動画生成AIで大量生成。

最終仕上げは社内60名以上のクリエイター陣がプロ品質に磨き込む、AI×プロのハイブリッド体制で月20本以上のSNSショート動画を量産します。

詳細はClaude（AI）×SNSショート動画制作サービス(https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/vertical-short/claude-short-video/)をご覧ください。

サービスURL：https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/vertical-short/claude-short-video/

会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/

■背景：SNSショート動画は「主役メディア」へ、制作リソースが追いつかない

TikTok・Instagram Reels・YouTube ShortといったSNSショート動画は、いまやSNSマーケティングの主役となりつつあります。

ただし、SNSアルゴリズムを攻略するには週2～3本以上の継続投稿が欠かせず、月20本以上を従来の動画制作体制で組むとコストは数百万円規模に達します。

加えて社内にSNS運用担当者を置く場合も、企画・撮影・編集・投稿・解析を一人で回すことは困難です。

外注に切り替えても、打ち合わせや素材整理で工数がかさみ、社内リソースが追いつかないケースは少なくありません。

SNSショート動画の需要は伸び続ける一方、撮影・動画編集の人件費は年々上昇傾向にあり、コストとリソースの両面で課題が顕在化しています。

■サービス概要：Claude（AI）×SNSショート動画制作とは

本サービスは、Claude（AI）と動画生成AI、プロの動画編集スタッフの連携によって、高品質なSNSショート動画を、低コストで大量制作するサービスです。

料金は1本2万円～と、従来の動画制作会社（1本10～50万円）の約1/5の水準を実現しました。

企画・シナリオは「動画プランナー×Claude」の対話設計で対応し、ベース動画素材は動画生成AIで生成。

最終仕上げは社内60名以上のクリエイター陣がプロ品質に磨き込みます。

さらに投稿・解析はClaude Codeで自動化。

集計したデータを元に、SNSプランナーが改善提案を行います。

企画から制作、投稿、解析までお任せいただけるので、お客様の月間必要工数は3～4時間程度に抑えることができます。

■本サービスの特徴

1. 社内60名以上のクリエイター陣による一貫制作体制

バズARMYを運営する株式会社ジェー・ピー・シー（JPC）には、映像ディレクター・動画編集スタッフ・コピーライター・デザイナーなど、社内60名以上の動画クリエイター陣が在籍。

企画・撮影・編集・音楽制作・ナレーション収録・スタジオ手配まで、すべて社内で一貫対応します。AI生成素材の最終仕上げをプロの手で行うことで、月20本以上の大量制作とプロ品質を両立しました。

2. AI×プロの動画編集スタッフによるハイブリッド体制

AIだけ、人だけのどちらでもなく、AIの大量生成力とプロの動画編集の品質担保力を組み合わせた体制が特徴です。

Claudeや動画生成AIを業務に組み込み、何をAIに任せ、何を人間が仕上げるかを見極めるノウハウを蓄積しています。

3. SNS運用・広告運用までワンストップで対応

制作したショート動画のSNSアカウント運用代行・SNS広告運用代行・インフルエンサーマーケティングまで一貫してサポートします。

動画作成から成果（フォロワー獲得・CV・売上）までの導線をワンストップで設計するため、企業様の動画担当者はルーチン業務から解放され、戦略立案やコンテンツ判断に集中できます。

Claude×ショート動画制作の詳細 :https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/vertical-short/claude-short-video/

今後の展望

SNSショート動画制作を手がけるバズARMYでは、本サービスを通じて、SNSマーケティングにおける「継続投稿でしか到達できない領域」を、AIとプロのハイブリッドで切り拓いていきます。

今後は、Claude Codeによるショート動画制作・解析・改善提案の自動化精度をさらに高め、お客様の月間工数を抑えながら成果につながるSNS運用を支援してまいります。

バズARMYについて

バズARMY（バズアーミー）(https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/vertical-short/)は、株式会社ジェー・ピー・シー（JPC）(https://www.jpc-ltd.co.jp/)が運営するSNSショート動画・縦型動画制作サービスです。

ショート動画の企画・撮影・編集から、SNSアカウント運用代行・SNS広告運用代行・インフルエンサーマーケティングまで、SNSマーケティングに関わる業務をワンストップで対応します。

動画制作会社・映像制作会社(https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/)として、累計2,000社以上・7,000本以上の動画制作実績を活かしながら、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortをはじめとする縦型ショート動画の継続発信を支援します。

縦型ショート動画制作サービス「バズARMY(https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/vertical-short/)」

【会社概要】

会社名：株式会社ジェー・ピー・シー（JPC）

本社：京都市下京区富小路通高辻下る恵美須屋町193番地

東京オフィス：東京都千代田区岩本町三丁目11番4号サトケイビル4階

代表取締役社長：山本修司

設立：1994年

事業内容：映像制作／Web制作／カタログ制作／ディスプレイ制作／Web・SNS広告運用「AdMarket」／SEOコンサルティング「SEO ARMY」／CG制作「CG MAKERS」／AIモデル・AI広告制作「AI/AD MAKERS」／ワンストップスタジオ（東京・京都）ほか



動画制作・映像制作：https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/

コーポレートサイト：https://www.jpc-ltd.co.jp/