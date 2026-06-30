【スペースワールド駅から徒歩2分！】最大1２０名・貸切OK 「BBQ DAYS THE OUTLETS」が2026年6月27日（土）に オープン！ この夏ぴったりなビアガーデン利用にも最適！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） THE OUTLETS北九州」が、2026年6月27日（土）よりニューオープン！
2026年6月27日オープンTHE OUTLETS北九州
◆2026年6月27日オープンにTHE OUTLETS北九州にBBQ場がオープン！
スペースワールド駅徒歩2分という圧倒的なアクセスの良さを誇ります。
最大120名まで収容可能な開放的な空間は、
「仕事終わりのビアガーデン目的や学生サークルコンパ」などの団体利用にぴったりのスポットです。
2026年6月27日BBQイメージ
◆忙しい幹事様も安心！「手ぶら」で仕事帰りにそのままBBQ！
当施設では機材や炭の準備・片付けは一切不要です。精肉店直送のこだわり肉の食材セットもご用意しているため、仕事帰りにそのまま立ち寄り、本格的なBBQを手軽に楽しめます。
◆学生サークルやゼミの打ち上げに！学割プランでコスパ抜群
大人数での団体利用、貸切利用のご相談も承っております 。
限定学割！ 手ぶらプラン(ソフドリ飲み放題)
コンパに！イベント打ち上げに！超お得なプランが3,500円でご利用可能！
[プラン詳細]
塩だれポーク、鶏モモレモンペッパー
、焼きそば麺、マシュマロ、枝豆（肉重量目安約300g）
➕🥤ソフトドリンク飲み放題
➕ 大人利用料(火おこし/席代/BBQ機材/調味料等)
学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランもおすすめです！
お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能で
す 。
○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-matsumoto/reserve)
◆【幹事様応援！】手ぶらプランもご用意！
企業利用や団体利用の方へ嬉しい特典をご用意しました。
準備はプロに任せて、貴方は乾杯の音頭をとり、面倒な荷運びは無しにして、店舗で全て解決！
【20名様以上】【大人手ぶらプランご利用】【1週間以上前のご予約】限定で
＜選べる特典2種類！＞
🍾乾杯用スパークリングワイン1本プレゼント！
💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！
○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-kitakyushu/reserve)
施設概要
○所在地：〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1
○アクセス：スペースワールド駅徒歩2分
○収容人数：最大120名
○営業期間：2026年6月27日（土）～10月4日（日）
営業時間
○平日：
第1部 11:00～16:00 （3時間制,延長30分550円）
第2部 17:00～22:00（3時間制,延長30分550円）
○土日祝：
第1部 10:30～13:30
第2部 14:30～17:30
第3部 18:30～22:00（3時間制,延長30分550円）
基本利用料金
○利用プラン一例 (全日)：カジュアルゾーンの場合
・エコノミーセット（オール飲み放題＆利用料込み） 4,900円
・スタンダードセット（オール飲み放題＆利用料込み） 5,600円
・プレミアムセット（オール飲み放題＆利用料込み） 7,500円
※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
○【セット内容一例】エコミノーセットの場合
・塩だれポーク
・鶏モモレモンペッパー
・フランクフルト
・焼きおにぎり
・枝豆
※1人当り肉重量目安：約380g
「BBQ DAYS OUTLETS北九州」の魅力
1．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 松本の街並みを眺めながらBBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
明るく親しみやすいスタッフが揃う
「BBQ DAYS OUTLETS北九州」で、
この夏、気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト:https://bbqdays-kitakyushu.com
○電話番号：050-1784-8600 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA