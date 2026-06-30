【スペースワールド駅から徒歩2分！】最大1２０名・貸切OK　「BBQ DAYS THE OUTLETS」が2026年6月27日（土）に　　　オープン！　この夏ぴったりなビアガーデン利用にも最適！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ） THE OUTLETS北九州」が、2026年6月27日（土）よりニューオープン！










2026年6月27日オープンTHE OUTLETS北九州


◆2026年6月27日オープンにTHE OUTLETS北九州にBBQ場がオープン！

スペースワールド駅徒歩2分という圧倒的なアクセスの良さを誇ります。


最大120名まで収容可能な開放的な空間は、


「仕事終わりのビアガーデン目的や学生サークルコンパ」などの団体利用にぴったりのスポットです。



2026年6月27日BBQイメージ


◆忙しい幹事様も安心！「手ぶら」で仕事帰りにそのままBBQ！

当施設では機材や炭の準備・片付けは一切不要です。精肉店直送のこだわり肉の食材セットもご用意しているため、仕事帰りにそのまま立ち寄り、本格的なBBQを手軽に楽しめます。



◆学生サークルやゼミの打ち上げに！学割プランでコスパ抜群

大人数での団体利用、貸切利用のご相談も承っております 。


限定学割！ 手ぶらプラン(ソフドリ飲み放題)


コンパに！イベント打ち上げに！超お得なプランが3,500円でご利用可能！



[プラン詳細]


塩だれポーク、鶏モモレモンペッパー


、焼きそば麺、マシュマロ、枝豆（肉重量目安約300g）


➕🥤ソフトドリンク飲み放題


➕ 大人利用料(火おこし/席代/BBQ機材/調味料等)


学生団体様には、好きな食材や飲み物を自由に持ち寄れるプランもおすすめです！


お好きな食材やドリンクを持ち込んで、コストを抑えて工夫できるなど、自由度の高いBBQが可能で


す 。



○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-matsumoto/reserve)



◆【幹事様応援！】手ぶらプランもご用意！

企業利用や団体利用の方へ嬉しい特典をご用意しました。


準備はプロに任せて、貴方は乾杯の音頭をとり、面倒な荷運びは無しにして、店舗で全て解決！



【20名様以上】【大人手ぶらプランご利用】【1週間以上前のご予約】限定で



＜選べる特典2種類！＞


🍾乾杯用スパークリングワイン1本プレゼント！


💰幹事様利用料分(1,800円)お値引き！



○予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-kitakyushu/reserve)



施設概要


○所在地：〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1


○アクセス：スペースワールド駅徒歩2分


○収容人数：最大120名


○営業期間：2026年6月27日（土）～10月4日（日）



営業時間


○平日：


第1部 　11:00～16:00 （3時間制,延長30分550円）


第2部 　17:00～22:00（3時間制,延長30分550円）



○土日祝：


第1部 　10:30～13:30


第2部 　14:30～17:30


第3部 　18:30～22:00（3時間制,延長30分550円）



基本利用料金


○利用プラン一例 (全日)：カジュアルゾーンの場合


・エコノミーセット（オール飲み放題＆利用料込み）　4,900円


・スタンダードセット（オール飲み放題＆利用料込み）　5,600円


・プレミアムセット（オール飲み放題＆利用料込み）　7,500円



※飲み放題や食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



○【セット内容一例】エコミノーセットの場合
・塩だれポーク
・鶏モモレモンペッパー
・フランクフルト
・焼きおにぎり
・枝豆


※1人当り肉重量目安：約380g






「BBQ DAYS OUTLETS北九州」の魅力


1．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 松本の街並みを眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう





明るく親しみやすいスタッフが揃う


「BBQ DAYS OUTLETS北九州」で、


この夏、気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？








予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト:https://bbqdays-kitakyushu.com


○電話番号：050-1784-8600 ※ご利用は事前予約制です



#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays.jp/(https://www.instagram.com/bbqdays.jp?igsh=MTYwcTh1b2FmMDNrZA%3D%3D&utm_source=qr)



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA