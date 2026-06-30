アクセサリー感覚で身に付けられる、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤホン「RB-C10」を発売

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンターイヤカフ型完全ワイヤレスイヤホン RB-C10



パナソニック株式会社は、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤホン「RB-C10」を、2026年7月下旬（＊）より発売します。

耳をふさがず、周囲の音を取り入れながら音楽を楽しめる「オープン型」完全ワイヤレスイヤホンは、新しいリスニングスタイルとして注目を集めています。なかでも、マスクや眼鏡と干渉しにくく、耳元を軽やかに演出できる「イヤカフ型」は、アクセサリー感覚で取り入れられる点から、ファッション感度の高い層を中心に関心を集めています。

こうした背景を受けて本製品は、「音を、美しく装う。」をコンセプトに、デザイン性・装着感・音質のバランスを追求。ファッションや日常の心地よさを大切にする層に向けて開発しました。

ドロップパールを思わせるアクセサリーライクなフォルムは、片耳約5.5gの軽やかさ。形状記憶合金を採用したスリムなブリッジが耳の形を選ばずしなやかにフィット。さらに、耳への圧力を分散する本体構造で、長時間の使用でも痛みや違和感を軽減する「Airy Fit」の快適な装着感を提供します。カラーは、ブラック、ホワイトパールに加え、耳元でさりげなく光るサクラパールの3色をラインアップしました。

見た目だけでなく、音質にもこだわりました。11mm口径の高音質ドライバーを搭載。周囲の音を取り入れながら、しっかりとした音楽体験を実現します。ドライバーが耳穴方向を向く構造により、音がダイレクトに届きやすく、必要以上に音量を上げることなくクリアな音を楽しめます。あわせて、周囲への音漏れを抑える音漏れ低減（ポライト）モードを搭載。電車内やオフィスなど、音漏れが気になるシーンでも使用できます。

連続再生時間は約7時間、ケース充電を含めると最長約26時間の再生が可能です。15分の充電で約60分使用が可能な急速充電にも対応しています。さらに、PCとスマートフォンなど2台の機器を同時接続できるマルチポイント機能を搭載し、オンライン会議中の着信にもスムーズに対応可能です。ENC（環境ノイズリダクション）機能により通話時の背景ノイズを低減し、クリアな音声での通話を実現します。また、物理ボタンを採用することで、誤操作を抑えながら、快適に操作できます。

当社はファッション性と実用性を高次元で両立した本製品を、日常のさまざまなシーンに自然になじむ完全ワイヤレスイヤホンとして提案します。

＜主な特長＞

1. 場所を選ばず音楽を楽しめる「音漏れ低減（ポライト）モード」搭載

2. 優しく、軽やかな付け心地「Airy Fit」

3. アクセサリー感覚で付けられる上品なデザイン

【品番】 RB-C10

【色】 -K（ブラック）、-W（ホワイトパール）、-P（サクラパール）

【連続再生時間】 イヤホン単体：7.0時間（AAC、SBC）、充電ケース含む：26時間（AAC、SBC）

【メーカー希望小売価格（税込）】 オープン価格

【発売日】 2026年7月下旬（＊）

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、当社ホームページに掲載いたします。

●RB-C10の詳細・仕様については、WEBサイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/headphone/products/RB-C10.html

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