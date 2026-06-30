世界を目指すアスリートを応援する「SENOBIRU」が阪神タイガース「ウル虎の夏2026」に協賛

株式会社エメトレ

世界を目指すアスリートを応援するサプリメントブランド「SENOBIRU（セノビル）」を展開する株式会社エメトレ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：千明 哲治、以下「エメトレ」）は、阪神タイガースが開催する夏の人気イベント「ウル虎の夏2026」への協賛を記念し、スペシャルキャンペーンを実施いたします。

「ウル虎の夏」は、阪神タイガースの夏の恒例イベントとして毎年開催され、多くのファンが来場する人気企画です。期間中は来場者へのオリジナルジャージプレゼントなどが実施され、阪神甲子園球場が熱気と一体感に包まれます。

今回の協賛を通じて、野球ファンの皆さまにスポーツ観戦の楽しさや感動をお届けするとともに、夢や目標に向かって挑戦するすべての方々を応援してまいります。

◆キャンペーン概要

本協賛を記念し、阪神タイガースファンの皆さまに向けて、SNS応募および商品ご購入者を対象としたプレゼントキャンペーンを実施いたします。

◆キャンペーン１. ドクターセノビルを購入すると観戦セットプレゼント！単品購入キャンペーン

対象商品をご購入いただいた方に先着で、以下の賞品をプレゼントいたします。

【賞品】

・阪神タイガース戦「ウル虎の夏2026」観戦ペアチケット & オリジナルジャージ & ウル虎の夏2026 限定タオル（12名）

【観戦チケット対象試合】

●2026年7月20日（月）・7月21日（火）・7月22日（水）

vs 横浜DeNAベイスターズ ＠阪神甲子園球場

●7月24日（金）・7月25日（土）・7月26日（日）

vs 読売ジャイアンツ ＠阪神甲子園球場

●7月31日（金）・8月1日（土）・8月2日（日）

vs 広島東洋カープ ＠日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎

※計9試合（9試合で合計12組）

【対象】

応募期間中にDR.SENOBIRU（パイン味）を単品でご購入されたお客様

【購入期間】

2026年6月29日（月）～7月3日（金）

【対象商品と購入ページ】

・DR.SENOBIRU（パイン味）

URL:https://senobiru-shop.jp/hstgusscsun

◆キャンペーン２. ドクターセノビルを定期購入すると先着でプレゼント！（電話受付）

対象商品の定期コースをご購入いただいた方を対象に、先着で1日各3組様（合計30名）へ阪神タイガース観戦ペアチケット、又はオリジナルジャージと限定タオルをプレゼントいたします。

【賞品】

・阪神タイガース戦「ウル虎の夏2026」観戦ペアチケット

・「ウル虎の夏2026」オリジナルジャージ & 限定タオル

【観戦チケット対象試合】

●2026年7月20日（月）・7月21日（火）・7月22日（水）

vs 横浜DeNAベイスターズ ＠阪神甲子園球場

●7月24日（金）・7月25日（土）・7月26日（日）

vs 読売ジャイアンツ ＠阪神甲子園球場

●7月31日（金）・8月1日（土）・8月2日（日）

vs 広島東洋カープ ＠日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎

※計9試合（9試合で1日合計３組）

【対象】

キャンペーン期間にDR.SENOBIRU（ドクターセノビル）を電話注文で定期購入されたお客様

【購入期間】

2026年6月29日（月）～7月3日（金）

【購入方法】

先着順のため電話での受付となります。

受付時間：9：00～22：00

電話番号：0120-37-9981

商品ページ：https://senobiru-shop.jp/hstgunsnics

◆キャンペーン３. SNSプレゼントキャンペーン（観戦チケット）

【賞品】

阪神タイガース戦「ウル虎の夏2026」観戦ペアチケットを5組10名様にプレゼント

【応募期間】

2026年6月29日（月）～7月3日（金）

【応募方法】

1．下記キャンペーンURLより、SENOBIRU公式InstagramまたはX（旧Twitter）をフォロー

2．対象のキャンペーン投稿に「いいね」＆「リポスト」

3．コメント欄（リプライ）に観戦希望日を記入して応募完了

【対象試合】

●2026年7月20日（月）・7月21日（火）・7月22日（水）

vs 横浜DeNAベイスターズ ＠阪神甲子園球場

●7月24日（金）・7月25日（土）・7月26日（日）

vs 読売ジャイアンツ ＠阪神甲子園球場

●7月31日（金）・8月1日（土）・8月2日（日）

vs 広島東洋カープ ＠日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎

※計9試合（9試合で合計5組）

【キャンペーンURL】

Instagram：https://www.instagram.com/p/DaCdGfvR56H/

X（旧Twitter）：https://x.com/senobiru1/status/2071388862828429798?s=46

◆キャンペーン４.SNSプレゼントキャンペーン（限定タオル）

【賞品】

ウル虎の夏2026限定タオルを10名様にプレゼント

【応募期間】

2026年6月29日（月）～7月3日（金）

【応募方法】

1．下記キャンペーンURLより、SENOBIRU公式InstagramまたはX（旧Twitter）をフォロー

2．対象のキャンペーン投稿に「いいね」＆「リポスト」

3．コメント欄（リプライ）に応援している選手を記載していただくと、当選率がアップするかも！？

【キャンペーンURL】

Instagram：https://www.instagram.com/p/DaCcszMxYAc/

X（旧Twitter）：https://x.com/senobiru1/status/2071388386506530943?s=46

◆キャンペーン５. SNSプレゼントキャンペーン（オリジナルジャージ）

【賞品】

ウル虎の夏2026オリジナルジャージを10名様にプレゼント

【応募期間】

2026年6月29日（月）～7月3日（金）

【応募方法】

1．下記キャンペーンURLより、SENOBIRU公式InstagramまたはX（旧Twitter）をフォロー

2．対象のキャンペーン投稿に「いいね」＆「リポスト」

３．コメント欄（リプライ）に応援している選手を記載していただくと、当選率がアップするかも！？

【キャンペーンURL】

Instagram：https://www.instagram.com/p/DaCc4baRbEZ/

X（旧Twitter）：https://x.com/senobiru1/status/2071388690572603875?s=46

◆ウル虎の夏2026について

阪神タイガースが開催する「ウル虎の夏2026」は、夏の甲子園を熱く盛り上げる人気イベントです。

期間中は来場者へ限定オリジナルジャージがプレゼントされるほか、球場全体がイベント仕様に彩られ、ファン・選手・球場が一体となって盛り上がる阪神タイガース夏の恒例イベントとして親しまれています。

毎年多くの来場者が訪れ、阪神ファンにとって夏の風物詩ともいえるイベントです。

詳細は阪神タイガース公式サイトをご確認ください。

https://hanshintigers.jp/event/game/ultra2026/

◆SENOBIRUについて

エメトレが展開するサプリメントブランド「SENOBIRU」では、「背伸びするから、強くなる。」をブランドスローガンに、お子さまの成長をサポートするアルギニンを高配合したサプリメント「DR.SENOBIRU」の販売や、ジュニアアスリートを応援するYouTubeチャンネル「To be Stronger」の運営、未来の日本代表やプロアスリートを目指す子どもたちの夢を応援するプログラム「チームセノビル」など、高い目標を持つ未来のアスリートを応援する様々な活動を展開しています。

SENOBIRU公式サイト

https://senobiru.com/