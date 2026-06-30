『ハイキュー!!』ビジュアルブック＆B2判ポスターが付録の「Sportiva バレーボール特集号Vol.4」が6月30日に発売！ 高橋藍、西田有志の特写ほか、SVリーグ所属の男女注目選手が多数登場。

株式会社集英社

創設2年目のバレーボール国内リーグ「大同生命SVリーグ」の2025-26シーズンを総括する「Sportivaバレーボール特集号Vol.4」を、集英社より6月30日（火）に発売します。表紙は、同リーグの顔ともいえる選手で、来季から海外へ再挑戦する高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）が飾ります。

▲表紙 集英社2026 (C)古舘春一／集英社 Photo by Sunao Noto（a presto）

本号では、高橋藍をはじめ、チャンピオンシップMVPの西田有志（大阪ブルテオン）、関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン）、水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、永露元稀（広島サンダーズ）、後藤陸翔（東京グレートベアーズ）、佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）、野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、西崎愛菜（大阪マーヴェラス）、バルデス メリーサ（PFUブルーキャッツ石川かほく）ら人気選手のインタビューを多数収録しています。

※所属チームは2025-26シーズン終了時

2代目王者を決める「SVリーグ チャンピオンシップファイナル」の密着リポートや、自身もバレーボール経験者で、日本代表が出場中の「バレーボール ネーションズリーグ2026」応援サポーターを務めるtimelesz・原嘉孝さんのインタビューも掲載。

▲裏表紙 (C)SV.League

さらに、別添付録として【「SVリーガー41人が選んだ『ハイキュー!!』ベストバウト ビジュアルブック」(A4判変型:‎29.7×23.2・32P)】と、B2判ポスター（72.8×51.5）がつきます。ビジュアルブックでは、SVリーガーたちが、漫画『ハイキュー!!』（古舘春一・著／集英社）中の好きな試合について、現役選手ならではの視点から熱く語っています。ポスターは、ビジュアルブックの表紙と裏表紙を合わせたデザインです。

2年目のシーズンを戦い抜いたSVリーガーたちの素顔に深く迫った1冊、ぜひご注目ください。

<付録画像>

◆「SVリーガー41人が選んだ『ハイキュー!!』ベストバウト ビジュアルブック」（A4判変型・32ページ）

▲表紙と裏表紙の見開き (C)古舘春一／集英社▲中面ページの見開き (C)古舘春一／集英社

◆B2判ポスター（72.8×51.5）

(C)古舘春一／集英社

◆「Sportiva バレーボール特集号Vol.4」 書誌情報

【発売日】：6月30日（火）

【定 価】：2,200円（10％税込）

【ページ数】：80ページ

【サイズ】：29.7cm x 23.2cm

【ISBN】：978-4-08-102517-6

■『ハイキュー!!』

著者は古舘春一。2012年2月に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始し、2020年7月に完結した、青春バレー漫画の金字塔。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いている。コミックスのシリーズ累計発行部数は7,500万部（デジタル版を含む）突破（2026年4月現在）。完結後もその人気は衰えず、アニメ、舞台、イベントほか様々なメディアミックスで国内外から圧倒的な支持を集める。2026年10月30日～2027年1月11日まで、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーにて「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」の開催が決定している。

■古舘春一（ふるだて・はるいち）プロフィール

1983年3月7日、岩手県出身。2009年に「赤マルジャンプ 2009WINTER」にて読切作品『アソビバ。』でデビュー。2010年に『詭弁学派、四ツ谷先輩の怪談。』で「週刊少年ジャンプ」にて初連載。2012年２月から2020年7月まで同誌にて『ハイキュー!!』を連載。

○「週刊少年ジャンプ」公式サイト『ハイキュー!!』作品ページ https://www.shonenjump.com/j/rensai/haikyu.html