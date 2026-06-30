日本のオレオケミカル市場規模、2034年までに29億5,300万米ドルに到達へ（CAGR 6.18%で成長）
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日本のオレオケミカル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「日本のオレオケミカル市場：種類、形態、用途、原材料、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本報告書によると、日本のオレオケミカル市場は2025年に17億2210万米ドルに達し、2034年には29億5300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.18%となる見込みである。
オレオケミカルは、トリグリセリドの加水分解、エステル化、エステル交換などのプロセスを経て、天然の植物油や動物油脂から得られる多様な化学化合物の総称です。主な製品カテゴリーには、脂肪酸、脂肪アルコール、グリセリン、メチルエステルなどがあり、それぞれが幅広い産業、消費財、医薬品用途において不可欠な原料となっています。日本では、オレオケミカルは石鹸や洗剤、パーソナルケア製品や化粧品、プラスチック、ゴム、潤滑油、塗料や樹脂、紙などの製造に不可欠な原料であり、国内の製造業および消費財経済全体に深く根付いています。
日本のオレオケミカル市場は、いくつかの要因によって成長を牽引しています。例えば、大気汚染や温室効果ガス排出量の増加に対する懸念から、国民の間で持続可能な開発への意識が高まっていること、界面活性剤、洗浄剤、乳化剤、発泡促進剤、脱脂剤などの製造においてオレオケミカルの使用が増加していること、食品包装材料や食品接触面用消毒剤の製造においてオレオケミカルの採用が拡大していることなどが挙げられます。世界トップクラスのパーソナルケア産業と医薬品産業は、いずれも高純度オレオケミカル誘導体に大きく依存しており、予測期間を通じて市場の持続的かつ拡大する需要の柱となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-oleochemicals-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 持続可能なバイオベースの化学代替品に対する需要の高まり
日本のオレオケミカル市場は、石油化学由来の化学原料からバイオベース、再生可能、生分解性の代替品へと国や企業が急速に移行していることを背景に、力強い構造的成長を遂げています。環境持続可能性に対する消費者の意識の高まりと、炭素排出量削減やグリーンケミストリーの導入を目的とした政府の厳しい規制が相まって、石鹸・洗剤、パーソナルケア、プラスチック、工業用化学品といった各分野のメーカーは、オレオケミカル由来の配合への移行を迫られています。日本の消費者の約70%が購買決定において持続可能性を重視しており、企業は再生可能資源由来の特殊オレオケミカルの使用など、持続可能な慣行を採用するよう促されています。また、日本政府は炭素排出量の削減と環境持続可能性の向上を目指すグリーンケミストリーの推進に多額の資金を投入しています。
こうした規制や消費者主導の持続可能性への要求の高まりは、バイオベースのグリセロール誘導体、ポリグリセロール脂肪酸エステル、その他石油由来の同等品に比べて機能性と環境性能の両面で優れた高性能油脂化学製品への投資を促進している。廃食用油、農業副産物、食料と競合しない原料を油脂化学原料として利用するなど、循環型経済の原則を採用することで、この分野の持続可能性への取り組みがさらに強化され、日本の油脂化学産業は予測期間を通じて、より広範な国家脱炭素化目標に沿ったものとなるだろう。
日本のオレオケミカル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「日本のオレオケミカル市場：種類、形態、用途、原材料、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本報告書によると、日本のオレオケミカル市場は2025年に17億2210万米ドルに達し、2034年には29億5300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.18%となる見込みである。
オレオケミカルは、トリグリセリドの加水分解、エステル化、エステル交換などのプロセスを経て、天然の植物油や動物油脂から得られる多様な化学化合物の総称です。主な製品カテゴリーには、脂肪酸、脂肪アルコール、グリセリン、メチルエステルなどがあり、それぞれが幅広い産業、消費財、医薬品用途において不可欠な原料となっています。日本では、オレオケミカルは石鹸や洗剤、パーソナルケア製品や化粧品、プラスチック、ゴム、潤滑油、塗料や樹脂、紙などの製造に不可欠な原料であり、国内の製造業および消費財経済全体に深く根付いています。
日本のオレオケミカル市場は、いくつかの要因によって成長を牽引しています。例えば、大気汚染や温室効果ガス排出量の増加に対する懸念から、国民の間で持続可能な開発への意識が高まっていること、界面活性剤、洗浄剤、乳化剤、発泡促進剤、脱脂剤などの製造においてオレオケミカルの使用が増加していること、食品包装材料や食品接触面用消毒剤の製造においてオレオケミカルの採用が拡大していることなどが挙げられます。世界トップクラスのパーソナルケア産業と医薬品産業は、いずれも高純度オレオケミカル誘導体に大きく依存しており、予測期間を通じて市場の持続的かつ拡大する需要の柱となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-oleochemicals-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 持続可能なバイオベースの化学代替品に対する需要の高まり
日本のオレオケミカル市場は、石油化学由来の化学原料からバイオベース、再生可能、生分解性の代替品へと国や企業が急速に移行していることを背景に、力強い構造的成長を遂げています。環境持続可能性に対する消費者の意識の高まりと、炭素排出量削減やグリーンケミストリーの導入を目的とした政府の厳しい規制が相まって、石鹸・洗剤、パーソナルケア、プラスチック、工業用化学品といった各分野のメーカーは、オレオケミカル由来の配合への移行を迫られています。日本の消費者の約70%が購買決定において持続可能性を重視しており、企業は再生可能資源由来の特殊オレオケミカルの使用など、持続可能な慣行を採用するよう促されています。また、日本政府は炭素排出量の削減と環境持続可能性の向上を目指すグリーンケミストリーの推進に多額の資金を投入しています。
こうした規制や消費者主導の持続可能性への要求の高まりは、バイオベースのグリセロール誘導体、ポリグリセロール脂肪酸エステル、その他石油由来の同等品に比べて機能性と環境性能の両面で優れた高性能油脂化学製品への投資を促進している。廃食用油、農業副産物、食料と競合しない原料を油脂化学原料として利用するなど、循環型経済の原則を採用することで、この分野の持続可能性への取り組みがさらに強化され、日本の油脂化学産業は予測期間を通じて、より広範な国家脱炭素化目標に沿ったものとなるだろう。