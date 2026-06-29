CAMPER × ISSEY MIYAKEまるで靴下を履くように足を包み込む「Anna（アンナ）」発売

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「Camper（カンペール）」は、「ISSEY MIYAKE（イッセイ ミヤケ）」とのパートナーシップから誕生した、まるで靴下を履くように足を包み込む、新しいフットウェア「Anna（アンナ）」を発表します。

(C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

Annaは、本パートナーシップが掲げる「身体性」というテーマを体現した一足です。シャープで洗練されたローヒールのソールに、TENCEL(TM)（※）素材を配合した、柔らかいストレッチニットのアッパーを組み合わせています。履く快適さと足を支える機能性を追求して設計されたこの素材は通気性に優れ、第二の皮膚のように足からふくらはぎまでを包み込み、人の身体が持つ美しさを際立たせます。しなやかなソックスのようなアッパーと彫刻的なアウトソールとの対比により、多様なスタイリングを可能にするとともに、日常に寄り添うフットウェアを実現しています。

※TENCEL(TM)は、持続可能な方法で調達された木材由来の繊維から生まれた天然素材です。

Annaは、2026年3月にパリ・ファッションウィークで発表されたISSEY MIYAKE AUTUMN WINTER 2026/27コレクションにて初披露されました。この新しいシルエットは、スペイン・マヨルカ島を拠点とするフットウェアブランドCamperと、ISSEY MIYAKEを手がける近藤悟史の協働によって生み出されました。Annaは、このパートナーシップにおける第3弾にあたり、2025年秋冬の「Peu Form（ペウ フォーム）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000031308.html)、2026年春夏の「Karst Finch (カースト フィンチ) 」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000031308.html)に続くプロジェクトとなっています。デザインが革新につながるという共通の理念のもと、Camperが培ってきた靴づくりの技術と、ISSEY MIYAKEが探求し続ける服づくりの姿勢が結実しています。



1971年の創設以来、ISSEY MIYAKEは独自のデザイン哲学と革新的な精神のもと、一枚の布と身体との関係性、間を探求し続けています。西洋・東洋という既成概念にとらわれない、ゆとりと普遍性をもつ衣服を提案しています。



Annaは、ローカットシューズとブーツの2型で展開されます。ローカットシューズはブラックとベージュの2色、ブーツはブラック、ブルー、ダークネイビーの3色で揃います。

(C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

Shoes 44,000円(税込) Color：black, beige Size：36‐40

Boots 49,500円(税込) Color：black, blue, d.navy Size：36‐40

Annaは、7月15日（水）より世界各国のCamperとISSEY MIYAKEの直営店および 、一部のセレクトショップ、両ブランドの公式オンラインストアcamper.com(https://www.camper.com/ja_JP)、isseymiyake.com(https://www.isseymiyake.com/) にて発売されます。



また、発売を記念して、7月15日（水）から21日（火）までの期間、Annaのキャンペーンヴィジュアルが原宿・とんちゃん通りをジャックします。

CAMPER JAPAN取り扱い店舗一覧：

CAMPER公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)

CAMPER 渋谷PARCO(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_parco_2025919open.html)

CAMPER新宿フラッグス(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_2022121open.html)

CAMPER 銀座松屋(https://www.camper-japan.jp/shop/kanto/camper_4.html)

CAMPERうめだ阪急(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_29.html)

CAMPER神戸大丸(https://www.camper-japan.jp/shop/kinki/camper_37.html)

※店舗により取り扱いカラー・サイズが異なります。

(C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

画像クレジット：(C) CAMPER / ISSEY MIYAKE INC.

【 CAMPER / カンペール】

1975年に スペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。現在は、世界で約40カ国 400店舗、日本では全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)