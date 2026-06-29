【第3回】今度は京都駅で！“ふわもち”美味しい人気企画『旅するつばらつばら』が「IRODORI京都駅八条口店」にて7月4日(土)から開催

株式会社 鶴屋吉信

菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、2026年に発売30周年を迎えるベストセラー焼菓子「つばらつばら」を記念した特別販売イベント『旅するつばらつばら』の第3回を、2026年7月4日(土)～7月10日(金)の7日間、「IRODORI 京都駅八条口店」（京都市下京区）にて開催いたします。

■「つばらつばら 発売30周年記念企画」ニュースリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000045479.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000045479.html)

■「つばらつばら」特集ページ

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara)

30周年記念企画の詳細や「つばらつばら」にまつわる読み物をご覧いただけます。

■『旅するつばらつばら』イベントについて

「旅するつばらつばら」イメージ

鶴屋吉信のベストセラー銘菓「つばらつばら」30年間のご愛顧に感謝をこめるとともに、「つばらつばら」の魅力をさらに広く知っていただくため、当日手作業で仕上げた特別商品『ふわもちつばら』をたずさえて、各地の店舗を巡って限定販売するイベント『旅するつばらつばら』を開催しております。

第1回の京都本店、第2回のあべのハルカス近鉄本店と大盛況のうちに終了した催しが、第3回は「京都の玄関口」京都駅の直営店にて1週間限定で開催されます！新幹線八条口改札外すぐ、ご旅行中にも大変便利なロケーションです。ぜひ皆様お誘い合わせの上、お立ち寄りくださいませ。

[第2回]大阪開催では、雨にも負けず全日完売御礼！

地下の食料品フロアで、3日間元気におもてなし

去る2026年6月26日（金）～28日（日）、大阪市阿倍野区の「あべのハルカス近鉄本店」にて第2回イベントを開催。台風によるあいにくの雨にも関わらず、3日間通じてたくさんのお客様にお立寄りいただき、全日程で完売するご好評をいただきました。

「本店で完売だったので絶対食べたかった！」「大阪に来るのを待っていました」「かわいくて美味しそう！」等々のありがたいお言葉を賜り、販売員一同、誠に光栄に存じます。ご来店の皆さま、誠にありがとうございました！

初日から大盛況

あいにくの雨にも朝からたくさんのご来店をいただき、感謝でいっぱいです。

ふわもちな美味しさ

「つばらちゃん」も夏支度でつばらつばらの魅力を皆さまにアピール！

全日完売御礼！

夕方には完売、府外からのお客様もいらっしゃる等大盛況で終了いたしました。

次は京都へ里帰り

京都の玄関口、京都駅にて皆さまのお越しをお待ちしております～！

●[第3回]イベント開催概要

●実施店舗

鶴屋吉信 IRODORI（イロドリ） 京都駅八条口店

・所在地：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町8-3 JR京都駅八条口１階 アスティロード

・Google Maps：https://maps.app.goo.gl/jX3Ffz6JhjeDGsKW9

・アクセス：京都駅（JR・京都市営地下鉄・近鉄 各線）直結・新幹線 八条口改札すぐ

●実施日時

2026年7月4日（土）～10日（金） 平日10:30～/土日10:00～販売開始

※数量限定につき無くなり次第終了いたします

※お取り置き・ご予約は承りません

●第4回以降の開催予定

[第4回]2026年9月 福屋 八丁堀本店（広島）

[第5回]2026年10月 高島屋 新宿店（東京）

[第6回]2026年10月 鶴屋百貨店 本店（熊本）

ほか、現在企画中の百貨店も！続報をお楽しみにお待ちください。

※2027年初旬にも開催を企画中です

※予定は変更となる可能性があります

■特別商品「『ふわもちつばら』塩小倉バター」

配布中チラシ_オモテ配布中チラシ_ウラ

お店で焼皮にあんを包んで仕上げることで、“ふわふわもちもち”の食感をお楽しみいただける特製の「『ふわもちつばら』 塩小倉バター」を特別販売いたします。

●【北海道十勝産小豆製：小倉あん】×【京都丹後：琴引の塩】×【北海道産：バター】

まろやかな小倉あんになめらかなバターをあわせた、王道の美味しさ。隠し味に京都丹後地方琴引浜周辺の海水から炊き上げた「琴引の塩」をしのばせて、甘みと風味がさらに引き立つ特別な美味しさに仕上げた一品です。消費期限は当日中。当日手仕上げ、“ふわもち”食感がたまらない焼皮で包んだ、一度食べたら忘れられないしあわせ…ぜひ一度、ご賞味くださいませ。

「つばらちゃん」にっこりフェイスの焼印入り。かわいい掛け紙つき３個入BOX。７月は七夕デザインです！

●ラインアップ（IRODORI京都駅八条口）

・「塩小倉バター」１個 314円（税込）

・「塩小倉バター」３個入 939円（税込）※掛け紙つきBOX入り

●特定原材料等29品目：小麦・乳成分・卵

●お日保ち：当日中 お早めにお召し上がりください

■イベント記念キャラクター『つばらちゃん』

「つばらちゃん」

『旅するつばらつばら』開催を記念して、オリジナルキャラクター「つばらちゃん」が誕生！

「つばらつばら」と和菓子を愛する鶴屋吉信社員の手描きイラストから生まれた「つばらちゃん」は、もっちり・しっとり、美味しい焼皮に小倉あんと夢をつつんで、今日もてくてく皆様のもとへおじゃまします。

30周年企画中はさまざまな場所に登場する予定ですので、ぜひ可愛がっていただけますと幸いです。季節によっては限定のデザインが登場することも…？

●誕生日：1996年10月1日

●体重：つばらつばら ３個分（季節によってちょっと増えたり減ったり…？）

●特技：全国どこでも誰とでも仲良くなれること

●好きなこと：みんなのもとへ会いにいくこと

■銘菓『つばらつばら』とは

つばらちゃん紹介 01つばらちゃん紹介 02

鶴屋吉信のベストセラー焼菓子「つばらつばら」は今から30年前の1996年に誕生。独自の配合で生み出した“もっちり・しっとり”美味しい自慢の焼皮に、まろやかな小倉あんを包んだ美味しさ。日々のお茶時間からデイリーギフト、ご贈答などさまざまなシーンで親しまれ、現在まで多くのお客様に愛されて参りました。

●北海道十勝産小豆の豊かな風味

和菓子の美味しさの源となるのが「あん」です。

「つばらつばら」には、北の豊かな大地で育まれた「北海道十勝産小豆」を使用。涼しく寒暖の差の大きい環境により糖度と風味が増し、粒が大きく育つのが特徴です。厳選した小豆を、ふっくらとまろやかな「小倉あん」に炊き上げています。

●唯一無⼆の“もっちり、しっとり”食感

ほどよい弾力の「もっちり」感、小倉あんとなじむ「しっとり」感。

一度お召し上がりいただくと忘れられない独特の食感を、餅粉（もち米の粉）と小⻨粉を鶴屋吉信独自の方法でブレンドし、 銅板でじっくりと焼き上げて作り出しました。ぜひ、ひとくちひとくちを「しみじみと」ご賞味くださいませ。

●安心安全、想いを届ける美味しさを

京都府・亀岡市の自社工場「鶴屋吉信FACTORY」にて、徹底した品質管理のもと製造、出荷を行っています。時間をかけて焼き上げた焼⽪はほのかに香ばしくやわらか、ふんわりと手づつみのような優しさで小倉あんを包めるよう機械にも工夫を施しました。全国のお客様へ、いつも変わらぬ信頼の美味しさをお届けしております。

■京菓匠 鶴屋吉信について

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/