株式会社レボーン、本社オフィス移転にあわせ香り体験空間「Scent Media Studio」を開設

株式会社レボーン

株式会社レボーン（本社：東京都中央区、代表取締役：松岡 広明、以下「当社」）は、2026年6月29日（月）、事業拡大に伴い本社オフィスを移転しました。また、新オフィスのロビーには、当社の香りセンシング・香り生成技術をご体感いただける「Scent Media Studio」を開設しました。

移転の背景 ―「におい×DX」を基盤に「香りのメディア化」へ

当社はこれまで、においセンシングデバイス「Obre（オブレ）」や、においデータの分析・管理プラットフォーム「iinioi cloud（イイニオイ クラウド）」を通じて、人の嗅覚や経験則に頼ってきたにおいの評価・管理をデータ化し、「におい×DX」を推進してまいりました。

今後は、この基盤をさらに発展させ、香りを表現や体験設計の手段として活用する「香りのメディア化」を新たな事業領域として推進してまいります。

画像・テキスト・音などのデータから香りを生成する「調香AI」と、におい再現デバイス「Hearom（ヒアロム）」を活用し、タレント／キャラクター・作品・ブランドの世界観を香りを通じて表現することで、エンターテインメント、広告、観光、空間演出などの分野において、香りを新たな体験メディアとして社会に普及・展開してまいります。



このたびの移転は、事業・組織の拡大に伴う人員増加に対応するとともに、新たな事業フェーズにふさわしい体験・発信拠点を整備することを目的としています。開発部門と営業部門がワンフロアで連携できる構成を継続し、部門間のコミュニケーションと開発・提案スピードのさらなる向上を図ります。あわせて、新オフィスに開設した「Scent Media Studio」を通じて、技術理解、商談、共創の機会を広げてまいります。

香り体験空間「Scent Media Studio」について

新オフィスのロビーには、「香りのメディア化」を体現する空間「Scent Media Studio」を整備しました。「Scent Media Studio」は、当社の香りセンシング・香り生成技術を体験いただくためのエントランス展示・体験スペースです。

ご来訪いただいたお客様やパートナーの皆様に、資料や言葉だけでは伝わりにくい香りの可能性を、当社の技術を通じて実際にご体感いただけます。



見学・取材・商談をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

代表取締役 松岡 広明 コメント

このたび、事業および組織の拡大に伴い、本社オフィスを移転し、新たな環境で業務を開始いたしました。これまで当社を支えてくださったお客様、パートナーの皆様に心より感謝申し上げます。



レボーンは創業以来、「におい×DX」を通じて、においをデータとして捉え、社会や産業の課題解決に活用する取り組みを進めてまいりました。今後はその基盤をさらに発展させ、香りを新しいメディアとして社会に広く届けていく「香りのメディア化」を推進してまいります。



今回の移転は、単なるオフィスの拡張ではなく、レボーンが次の成長フェーズへ進むための新たな出発点です。新オフィスに開設した「Scent Media Studio」を起点に、香りがもたらす新しい体験価値をより多くの皆様に届け、香りの可能性を社会にひらく企業として、より一層挑戦を続けてまいります。

新オフィス概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38832/table/67_1_90954e439f41ec4b0898dcfdad959ed4.jpg?v=202606290651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/38832/table/67_2_e8c96173499332d8b8e430137a23908b.jpg?v=202606290651 ]

株式会社レボーン 広報担当

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