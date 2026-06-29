ロイヤルミント新作！イギリスグランプリ100周年記念コイン登場

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 イギリスグランプリ100周年記念 金/銀貨」を、2026年6月29日（月）に発売いたしました。

商品概要

モータースポーツの中でも世界最高峰といわれるイギリスグランプリ。

1926年に初開催され、本年で100周年を迎えます。

1950年に「F1世界選手権」という現在の形が誕生した際、その記念すべき第1戦が行われたのが、まさにこのイギリスグランプリでした。イタリアグランプリと並び、1950年から現在に至るまで一度も欠かさず毎年開催されているF１界で最も歴史と伝統のあるレースの1つです。

1950年第1回イギリスグランプリ シルバーストン・サーキット引用： https://www.silverstone.co.uk/news/75-years-f1-silverstone-drives-generation

現在はイングランド中部にある「シルバーストン・サーキット」で開催されており、F1に参戦する多くのトップチームはシルバーストン周辺に本拠地を構えています。そのためイギリスグランプリは多くのチームやメカニックにとって「究極のホームグランプリ」であり、現場の熱気はひときわ高くなります。

1987年のナイジェル・マンセルの劇的な優勝から、2020年のルイス・ハミルトンの「3輪でのフィニッシュ」に至るまで英国モータースポーツ史における最もエキサイティングな瞬間を数多く生み出してきたレースでもあります。

そんなイギリスグランプリの100周年を記念してロイヤルミントより新作コインが発行されます。

インターステート・クリエイティブ・パートナーズとロイヤルミントが共同でデザインを手掛けたこのコインの裏面には、1926年のブルックランズ・レースで使用されたマシンと、2026年のF1マシンが年号とともに刻まれています。

表面はマーティン・ジェニングス氏によるチャールズ3世のポートレートがデザインされています。

伝説の開幕戦から現代に至るまでの興奮と情熱を1枚に集約したこのコインを、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=585

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



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＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業