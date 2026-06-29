2.5次元アイドルグループ「いれいす」×JR東海コラボ企画！JR東海エリア内約100駅のマナーアップポスターに「いれいす」が登場。更に公式アプリ連動デジタルスタンプラリー開催決定！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下「VOISING」）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」は、JR東海とのコラボ企画といたしまして、2026年7月1日（水）より、JR東海エリア内約100駅にて、「マナーアップポスター」に登場し、メンバーが駅や車内でのマナー向上を呼びかけます。さらに、7月10日（金）からは、JR東海グループ共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT（トスポ）」と連動したデジタルスタンプラリーも開催いたします。

ツアーへ向かうひとときに、メンバーと一緒に旅を楽しむ特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。

■「列車でも、推せる君へ。」メンバーが駅・車内マナーを呼びかけるマナーアップポスターに登場

本施策ではJR東海の在来線エリア内約100駅及び在来線車両にて、メンバーが駅や車内でのマナー向上を呼びかける「マナーアップポスター」が掲出されます。

ポスターは、メンバー単体の通常ポスター6種と、メンバー全員が集合したレアポスター1種、車内吊り1種の全8種。

駅を訪れるたびに異なるメンバーのデザインと出会えるドキドキ感に加え、それぞれの個性を活かしたメッセージを通して、ファンの皆さまへ「推しと一緒にマナーを守る」という、特別な体験をお届けします。

掲出概要

掲出期間 ：2026年7月1日（水）～約1年間

掲出場所 ：JR東海在来線エリア内 約100駅（一駅につきいずれか1種類を掲出）、在来線車両*

ポスター種類：計8種

・通常ポスター（メンバー単体）6種

・全員集合のレアポスター1種

・車内吊りポスター1種

※優等列車の車両内では、ポスターは掲出されません。

メンバー全員集合の「レアポスター」も登場

以下の14駅には、メンバー全員が集合した特別なレアポスターを掲出いたします。旅の軌跡として、ぜひお近くの駅でお探しください。

名古屋駅、静岡駅、沼津駅、白川口駅、熊野市駅、東花輪駅、松田駅、桜町駅、瑞浪駅、亀崎駅、小泉駅、亀山駅、二見浦駅、家城駅

※駅構内及び車内では、周囲のお客様のご迷惑とならないようご配慮ください。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■限定特典が手に入る「TOKAI STATION POINT」アプリ連動デジタルスタンプラリーも開催

ポスター掲出と連動し、JR東海グループ共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT（トスポ）」アプリ内にて、デジタルスタンプラリーを開催いたします。

対象ポスターに記載された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、手軽にスタンプを獲得できます。集めたスタンプ数に応じて、スマートフォンを彩るデジタル壁紙や、全コンプリートの証であるオリジナルデジタル認定証など、ここでしか手に入らない特典をお楽しみいただけます。

開催概要

2026年7月10日（金）～10月31日（土）

特典内容・付与条件

１.最初のスタンプ獲得で抽選でトスポをプレゼント

1等(20名) 1,000pt 2等(40名)500pt 3等(700名)100pt

２.車内吊りスタンプ1個＋レアスタンプ2個で

全員にスマホ用デジタル壁紙（集合版1種）をプレゼント

３.車内吊りスタンプ1個＋レアスタンプ6個で

全員にスマホ用デジタル壁紙（メンバー別6種）をプレゼント

４.全スタンプコンプリートで全員にオリジナルデジタル認定証を贈呈



キャンペーン期間

2026年7月10日（金）から10月31日（土）まで

※デジタルスタンプラリーの参加には、「TOKAI STATION POINT（トスポ）」アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※キャンペーンの詳細は「TOKAI STATION POINT（トスポ）」内特設ページ（https://tspoint.jr-central.co.jp/campaign/20260701.html）をご覧ください。

※壁紙及びデジタル認定証は、スタンプを獲得されたお客さまへアプリ内で配信いたします。配信時期は、条件を満たすスタンプを獲得された月の翌月末を予定しております。

※キャンペーン期間中に退会された場合や、アプリをアンインストールされた場合、獲得されたスタンプは無効となります。再入会時のスタンプ引継ぎは不可となりますのでご注意ください。

※駅や車内で二次元コードを読み取る際は周りのお客さまにご配慮ください。

■いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-

「いれいす」は、2026年7月4日（土）の千葉・森のホール21公演を皮切りに、全国13都市14会場を巡る夏ツアー『いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-』を開催いたします。本ツアーは、9月22日（火・祝）の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演まで、約3か月にわたり全国各地で開催される予定です。

今回のマナーアップポスター、デジタルスタンプラリーには本ツアーのビジュアル等を使用しており、旅の道中を通じて、ツアーへ向かう楽しさを増幅させる特別なコラボレーション体験をお楽しみいただけます。

タイトル：

いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-

チケット・公演情報：

詳細はいれいす公式HPをご確認ください。

https://ireisu.com/live/

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」は、2020年10月9日に結成されたVOISING所属の2.5次元アイドルグループ。歌ってみた動画やオリジナル楽曲、バラエティ企画、生配信など、ネット発の活動を軸に毎日コンテンツを発信しながら、リアルライブや企業コラボなど活動の幅を広げ続けています。

2024年2月には、結成当初から掲げていた“日本武道館ライブ”を実現。さらに同年11月30日（土）・12月1日（日）には、グループ初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催しました。2025年夏には、「いれいす」として初となる全国アリーナツアーを開催し、約9万人を動員。2026年夏には、全国13都市14会場を巡るツアーの開催を予定しています。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/129_1_db508846ac60e36b4e865b064e32410f.jpg?v=202606290651 ]