全校生徒3万6,000名の代表が決まるN高グループ『生徒会役員選挙2026』が始動！　～ネットとリアルを駆使した選挙戦を経て、全国各地から24名の役員をオンライン投票で選出～

学校法人角川ドワンゴ学園

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・R高等学校（以下、N高グループ）の「N高グループ生徒会」では、2026年6月29日（月）告示・7月24日（金）開票にて、『生徒会役員選挙2026』を実施します。

本選挙では、生徒自身がより良い学校生活や環境づくりを推進するため、全校生徒の代表として生徒会運営を担う役員を投票によって選びます。全国8ブロックの代表を選ぶ「地区代表選挙」と、5つの委員会の各代表を選ぶ「委員会代表選挙」を実施し、N高グループ第五期生徒会役員となる24名を選出します。

＜地区代表選挙 定数・立候補者数＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76533/table/123_1_05c9fd3f12d79df3f16b4a7503fcdf87.jpg?v=202606290651 ]



選挙運動期間および投票期間は6月29日（月）～7月23日（木）です。立候補者は、全国各地のリアルキャンパスや学内のコミュニケーションツール「Slack」、各種SNSなどを活用し、選挙ポスターの掲示、演説、公約資料の配布など、ネットとリアルを駆使した選挙運動を行います。

■過去の選挙運動の様子

▼全国各地のリアルキャンパスを訪問し演説

▼立候補者が制作した選挙ポスター

▼立候補者が作成した公約資料

N高グループの生徒会役員は、全校生徒3万6,000名の代表として、年間1,000万円の生徒会予算を運用します。一般生徒から幅広く意見を集め、生徒自身が学びたい課外学習・特別授業の企画運営や文化祭の企画・ゲスト選定、学校生活におけるルールの制定・変更など、学校運営や学校生活に関するさまざまな決裁権限を持って活動します。

☑︎ N高グループ生徒会「生徒会役員選挙2026」概要

【日程】

立候補期間：2026年5月29日（金）～6月18日（木）

告示：2026年6月29日（月）

投票期間：2026年6月29日（月）～7月23日（木）※期間中、立候補者は選挙運動を実施

開票：2026年7月24日（金）

【役員定数】

N高グループ第五期生徒会役員：24名

【役員構成】

地区代表（19名）：北海道地区2名、東北地区2名、関東A地区2名、関東B地区2名、中部地区3名、近畿地区3名、中国・四国地区2名、九州・沖縄地区3名

委員会代表（5名）：デジタル委員会、メディア広報委員会、イベント企画委員会、渉外委員会、地域国際委員会 各1名

※役員決定後、地区代表役員の中から生徒会長、副会長を選出

【任期】

2026年8月～2027年7月（予定）

【有権者】

生徒会役員選挙の投票期間に在籍しているN高グループの全生徒（休学者、停学者を除く）

【投票数】

地区代表：居住地区の立候補者に、最大3票まで

委員会代表：各委員会の立候補者に、1票まで

【投票方法】

オンライン投票

■ N高グループ生徒会について

生徒主体の活動を盛り上げ学校生活をより充実させることを目的に、2022年11月に設立しました。「生徒自身が決めて本当に実行できる生徒会」をコンセプトに、生徒自身が学びたい課外学習・特別授業の企画、卒業式や文化祭等に招待するゲストの選定、学校生活におけるルールの制定・変更などさまざまな決裁権限を持って活動。各活動の実現のため、年間1,000万円の運営予算が用意されています。

現在、第四期生徒会が活動中で、24名の生徒会役員を中心に、5つの委員会のメンバーを含め、総勢500名を超える生徒組織として活動しています。

【ホームページ】https://nnn.ed.jp/about/seitokai/

【公式X】https://x.com/kdg_seitokai

◆学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校・S高等学校・R高等学校について◆

＜N高等学校（本校：沖縄県うるま市、校長：奥平博一）／S高等学校（本校：茨城県つくば市、校長：吉井直子）／R高等学校（本校：群馬県桐生市、校長：奥平博一）＞

N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”で、2016年の「N高等学校」開校後、2021年に2校目となる「S高等学校」を開校し、2025年に3校目となる「R高等学校」を開校しました。現在の生徒数は36,371 名（2026年3月末時点）。VRやAIを活用した最先端のオンライン学習環境を提供しているほか、高校卒業資格のための必修授業だけでなく、大学受験やプログラミング、イラスト、小説、ゲーム、ファッション、料理、美容など多彩な課外授業を生徒は好きな時間にオンラインで受けることができます。また、日本全国で実施している宿泊型の職業体験や、企業や自治体と連携した課題解決型学習プログラムなど、社会で役立つスキルや経験を身につけられる学習機会を提供しています。

Webサイト：https://nnn.ed.jp/ YouTube：https://www.youtube.com/@n_highschool

X：https://twitter.com/nhigh_info Facebook：https://www.facebook.com/nhighschool

TikTok：https://www.tiktok.com/@nshighschool

◆学校法人角川ドワンゴ学園 N中等部について◆

N中等部は教育機会確保法の趣旨を鑑みた、新しいコンセプトの「プログレッシブスクール」です。現在、1,686名（2026年3月末時点）の生徒が全国で学んでいます。N中等部では、総合力を身につけるために教養・思考力・実践力の3つを学びます。21世紀型スキル学習、プログラミング、基礎学習（国・数・英）など多彩な学習コンテンツがあり、一人ひとりが自分のペースで学び、目標を見つけて主体的に行動することで進路やキャリアづくりといった夢への第一歩が広がります。

※N中等部は学校教育法第一条に定められた中学校ではありません。ご自身の中学校に在籍したままN中等部で学んでいただきます。

Webサイト：https://n-jr.jp/ X：https://x.com/njrjp1

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