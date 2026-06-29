去年は４００組以上の申し込みがあった大人気イベント！市立大津市民病院の夏休みイベント「わくわく病院体験・探検」を　今年も８月８日に開催します！

市立大津市民病院では、2026年８月８日（土）に「夏休みわくわく病院体験・探検2026」を開催します。本イベントは地域に開かれた病院の取組みの一環として、2019年からコロナ禍を除き毎年開催しており、毎年定員数を大きく超える申込みをいただいている大人気企画です。

地方独立行政法人市立大津市民病院

【webページ】https://och.or.jp/about/event/(https://och.or.jp/about/event/)

次世代を担う子どもたちへ引き継ぎたい想い

当院は、“地域になくてはならない病院”、“あってよかった病院”と心から思っていただくためには、次の世代を担う子どもたちへのメッセージの発信も重要と考えています。子どもたちの夢としてあこがれる職業、将来ここで働きたいと思ってもらえる職場であってほしいという職員の願いと想いが結集して、『夏休みわくわく病院体験・探検』イベントの開催が実現しております。

400組以上の応募をいただいた大人気イベント

昨年の倍率は過去最高の6倍以上！

夏休みわくわく病院体験・探検は2019年から小学生とその保護者

を対象に実施しており、例年多くの参加申し込みをいただいていま

す。2年前までは50組の定員でしたが、できるだけ沢山の方に参加

いただけるよう、昨年から定員を60名に増やしました。

しかし、増やした人数以上の応募をいただき、昨年の応募数は過去

最高の411組、倍率は6倍を超えました。

参加者の満足度も高く、昨年は参加者の9割以上が「満足した」とアンケートで回答いただいている楽しいイベントとなっています。

普段は見ることができない”病院の中”を探検できます

手術ロボットや内視鏡検査体験が大人気

わくわく病院体験・探検では、普段見ることのできない病院

の中を探検しながら、医師や看護師と一緒に色んな病院のお仕事

を体験することができます。

特に、手術室で実際の手術に使われている手術ロボット

（ダヴィンチ）を利用した手術体験や、内視鏡機器を使っての

胃カメラ体験などが子どもには大人気です。

ロボット手術や内視鏡の操作は慣れないと難しいですが、最初

に先生が丁寧に手本を見せてくれて、実際に子ども達が機械を

操作するときも丁寧にやり方を教えてくれます。

普段は見ることができない場所を探検し、珍しい機械を操作するので、参加する子どもだけでなく、保護者の皆様も興味を持って楽しんでいただいています。

他にも、参加者が楽しめ興味を持てる体験を準備しています

今年も新しい探検場所を企画しています

今年のわくわく病院体験・探検では、大人気の内視鏡や手術ロボットのほか、新しい企画も準備してお子様の思い出の一日となるように企画を進めております。

参加は無料となっておりますので、興味のある皆様は病院ホームページからお申込みください。

【開催概要】

イベント名称 ：夏休みわくわく病院体験・探検2026

開催期間 ：2026年8月8日（土）13：00～16：30（受付12：30～）

開催場所 ：市立大津市民病院（大津市本宮二丁目９番９号）

申込フォーム ：https://och.or.jp/about/event/eventform

対象 ：小学生とその保護者（2人一組）

定員 ：60組

参加費 ：無料

申込期限 ：2026年7月７日（火）

備考 ：申込み多数の場合は抽選になります

抽選の場合は、７月13日までに登録されたメールアドレス宛に結果を通知します

お子様1名につき保護者1名の参加をお願いします

市立大津市民病院について

【病院概要】

名称 ：地方独立行政法人市立大津市民病院

所在地 ：滋賀県大津市本宮二丁目９番９号

許可病床数：377床

理事長 ：河内 明宏

院長 ：日野 明彦

HP ：https://och.or.jp/