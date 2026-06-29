産業用製品比較販売サービス「メトリー」、佐々木希さんを起用した新広告を日本経済新聞にて、2026年6月22日より掲出開始

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品比較販売サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、佐々木希さんを起用した広告を、日本経済新聞にて掲出開始しました。

◼︎日本経済新聞への広告掲出の背景

メトリーでは、テレビCMや交通広告、デジタル広告など、多角的なマーケティング施策を展開しています。このたび、さらなる認知拡大とブランディング強化を目的に、国内最大級のビジネスニュースメディアである日本経済新聞への広告掲出を開始しました。製造業関係者を含む幅広いビジネスパーソンが日常的に情報収集を行う同媒体への掲出により、さらなるリーチ拡大を図ります。

◼︎広告掲出概要

媒体名：日本経済新聞

媒体社：株式会社日本経済新聞社

掲出箇所：日経電子版 トップページ（https://www.nikkei.com/）

掲出期間：2026年6月22日～2027年3月30日

会社ニュース：https://metoree.com/company/news/420137/

◼︎CM概要

【タイトル】「産業用製品ほしいの見つかる！編」

【出演】佐々木希

【尺】15秒

【動画】https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo

◼︎CMの見どころ

今回の新CMでは「産業用製品探すならメトリー」というメッセージを、佐々木希さんの華やかな存在感とテンポ感のある音楽で届けます。メトリーのブランドカラーであるブルーの衣装に身を包んだ佐々木希さんが、ランウェイを歩くように次々とポーズを決めながら「産業系！」とチャーミングにアピール。工作機械やセンサー等が並ぶ画面を背景に、佐々木希さんがスタイリッシュに歩くという、「BtoB×ファッションショー」の異色の組み合わせが最大の見どころです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AiHzlc6HIBo ]

◼︎佐々木希さんプロフィール

1988年2月8日生まれ、秋田県出身。2006年芸能界デビュー。

以降映画やドラマ、CM、雑誌など多岐に渡り活躍。

自身がプロデュースを行うワンマイルウェア「INTIMITE（アンティミテ）」も大好評。

2024年にYouTubeチャンネル「佐々木希(仮)」を開設。

今年デビュー20周年を迎える。

◼︎メトリーについて

ZAZA株式会社は産業用製品の比較販売サービス「メトリー」を運営しております。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の7,000以上のカテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上を掲載しています。日本語の他にも、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語にグローバル展開しております。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、業界の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津 豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com

TEL: 050-1791-4317