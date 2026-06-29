（一社）日本ＣＳＲ協会・株式会社イー・キュー・マネジメント技研（ＥＱＭＬ） 共創にて支援企業の活性化及び世界平和に貢献

株式会社イー・キュー・マネジメント技研

株式会社イー・キュー・マネジメント技研（EQML、東京都町田市、代表取締役：前田浩）は、

2026年6月３０日より、ISO23592（サービスエクセレンス）に基づく「最高のサービス」の共創を目指す事業者向けパートナープログラムの募集を開始しました。

経済産業省が採択したおもてなし規格認証審査機関「（一社）日本CSR協会」と連携し、認証取得支援から成熟度評価登録証の発行までを一貫してサポートいたします

大阪・関西万博2025（2025年8月）およびアースデイ東京2026（2026年4月）での国内外への発信を経て、同社は国内企業・海外共創事業者との連携拡大に向けた体制を本格始動させていきます。

下記の背景もあり、その関係図を紹介します。 事業者が、顧客に対し「最高のサービス」を提供し、顧客の売上げ増、シエア拡大、新商品開発に繋げ、世界平和に貢献する「プロジェクトの展開」に向けて、当社：株式会社イー・キュー・マネジメント技研（ＥＱＭＬ）が、事業者と共創して推進する方法「サービスエクセレンスＳＥ（ＩＳＯ２３５９２）」を開発しましたので、紹介します。

大阪・関西万博２０２５の展示会ブース「ＳＤＧｓチャレンジ企業サイト」に出展しました。

テーマ：ＩＳＯ２３５９２推進による「共創による世界平和に貢献」で出展しました。このＩＳＯ２３５９２はドイツが提案し、ヨーロッパ連合も同意提案した国際規格で、当社のテーマを「おもてなし規格認証（サービスエクセレンスＳＥ：ＩＳＯ２３５９２に準拠した基準導入）」による「社会課題解決、世界平和に貢献に向けて」としました。また、吉本興業所属のフランポネ マヌ島岡（多言語夫婦漫才）も企業理念「笑いで世界平和」と同じ方向なので参画しました。このような背景から「世界平和に貢献」を目標としました。大阪・関西万博なので世界発信に都合良い環境作りでした。

図１の「（一社）日本ＣＳＲ協会・ＥＱＭＬ 共創にて支援企業の活性化及び世界平和に貢献！」

の構成図により世界平和に貢献できます。

図2に示されている「ＩＳＯ２３５９２のサービスエクセレンス(ＳＥ)ピラミッド(ＬＶ１～ＬＶ４)」を共創する事業者と共に顧客向けに「最高のサービス(サービス以外に新商品開発なども含む)」を提起し、顧客の売上げ増、シエア拡大、新商品開発などを推進できる「カスタマーデライト（顧客の喜び、感動、フアン作りなどへ）」を得る機会を構築します。

図３に「サービスエクセレンスＳＥ(ＩＳＯ２３５９２)成熟度評価登録証事例」を紹介します。

１．株式会社イー・キュー・マネジメント技研(ＥＱＭＬ）は、共創にて支援企業の活性化及び世界平

和に貢献

（１）経済産業省が２０１７年に創設「おもてなし規格認証」規格で採択された認証機関「（一社） 日本ＣＳＲ協会（ＥＱＭＬのグループ会社）」及び支援機関「株式会社イー・キュー・マネ ジメント技研(ＥＱＭＬ)」が、２０２２年に「おもてなし規格認証」の改定版「最高のサービ

ス創設」推進規格（ＩＳＯ２３５９２）導入版が発行された。

（２）ＩＳＯ２３５９２はドイツが提案し、ヨーロッパ連合も参画し、最高のサービスを展開してい

る。未だ、事例はＳＤＧｓ展開位で、体系的な実施事例は、日本のおもてなし規格が代表的な

事例となり、これを関係国が実施すれば、世界平和に貢献できる。この展開を期待している。

＊おもてなし規格認証の審査機関である当社の(一社)日本ＣＳＲ協会名で、ＩＳＯ２３５９

２の 成熟度評価登録証を発行しており、この登録証を世界に発行することで、評判を高く

出来、戦争のない世界平和に貢献できる。

＊日本文化・風土として「漫才で学ぶＳＤＧｓ」活動を展開している「吉本興業所属のフラ

ンポネ・マヌー島岡(多言語夫婦漫才：奥さんはフランス人で、国内、海外で漫才推進活

動を展開)が当社と共創し、吉本興業の経営理念「笑いで世界平和に貢献」の推進とな

り、欧州などで活躍中。

＊大阪・関西万博２０２５の８月４日ＳＤＧｓチャレンジ企業ブース会場に出展し、アース

ディ東京２０２６の４月１８日１９日に図1を展示し、国内外に広めた。共創による支援

企業の活性化及び世界平和に貢献を展開した。５０グループの訪問あり、この改定版につ

いて展示物を引用し説明し、理解を得ていただいた。

２．株式会社イー・キュー・マネジメント技研(ＥＱＭＬ)の世界平和に貢献体系

（１）図１（一社）日本ＣＳＲ協会・ＥＱＭＬ 共創にて支援企業の活性化及び世界平和に貢献！

構成を説明します。

ａ）主役：おもてなし規格認証に審査機関「日本ＣＳＲ協会」を真中の朱書き枠に示しま

す。

・右下の青色枠に「おもてなし規格認証事務局」（全体像の管理）を示します。

・左上の青色枠に「おもてなし規格認証支援事業者のＥＱＭＬ」を示します。

・下側に連携組織として「漫才で学ぶＳＤＧｓ」を推進の「フランポネ マヌー島岡

(吉本興業所属)（夫婦多言語漫才士:奥さんはスイス人」を示します。

ｂ）おもてなし規格認証の支援先

・左側に自治体向けの支援体系を示します。「お笑い」「舞踊団」「伝統芸能」などの

演出を行います。岡山県の矢掛町(宿場町)で、取得事業所は「町役場、商工会、商店

街、各種店舗」(計１７事業所)に金認証書を発行しました。

・１.左上欄のピンク色枠に「全業界のおもてなし規格認証取得支援」を行いました。

（ホテル、飲食店、小売り、ＩＴサービス業、製造業、建設業など）

２.各種研修：定期研修／訪問研修実施。

３.2022年に改定版おもてなし規格認証「最高のサービス(ＩＳＯ２３５９２)」導入 支援を全業界及び海外向け共創事業者(右欄中央の海外事業者や海外共創事業者と連 携し、世界平和に向け共創を開始します)

（２）図２「ＩＳＯ２３５９２のサービスエクセレンス(ＳＥ)ピラミッド(ＬＶ１～ＬＶ４)」、

図３「サービスエクセレンスＳＥ(ＩＳＯ２３５９２)成熟度評価登録証事例」の説明

ａ）サ-ビスエクセレンスピラミッド（ＬＶ１～ＬＶ４）（図２による）

・レベル１及び2：顧客満足(ＣＳ)／レベル３及び４：カスタマデライトを示す。

ＬＶ４は、エクセレントサービス（卓越した顧客体験・・カスタデライトをもたらす

サービス）で「最高のサービス（売上増や顧客付加知増など）」に継がっているかを

確認される。ＬＶ２は、日本の顧客満足（体験場提供も含む）に相当数レベルです。

・ＩＳＯ２３５９２への挑戦は、ＩＳＯ９００１等取得企業や品質管理・ＴＱＭ／サー

ビスマネジメント推進企業が挑戦できる。ここに、当社が審査を担当している「おも

てなし規格認証(改定版でISO23592に準拠した基準導入を追加)」認証取得企業も挑

戦できる。

・本図の右側に記載基準「ＳＥ成熟度評価☆～☆☆☆」は、当社がＩＳＯ２３５９２基

準による審査結果を示す。（おもてなし規格認証審査結果も確認する場合もある）

既に、当社でＩＳＯ２３５９２を審査し、最高のサービスＳＥ成熟度評価☆☆☆と判

定した企業は８社である。（図３）

図２ ＩＳＯ２３５９２のサービスエクセレンス(ＳＥ)ピラミッド(ＬＶ１～ＬＶ４)

ｂ）「サービスエクセレンスＳＥ(ＩＳＯ２３５９２)成熟度評価登録証事例」の説明(図３)

・ＩＳＯ２３５９２は、ＩＳＯ９００１等の認証基準でないので、基準通り実施して、

ＰＤＣＡサイクルのＣＡ（課題抽出：Ｃ／改善：Ａ）が評価されているかを審査し、

成熟度評価登録証を当社の(一社)日本ＣＳＲ協会名で発行する事業を展開している。

(一社)日本ＣＳＲ協会は、経済産業省が認定した「おもてなし規格認証」の審査機関

として２０１７年に採択され、改定版（ＩＳＯ２３５９２に準拠した基準導入）で１

００社以上審査している。

・上場企業の「(株)クエスト／(株)コナカ」は、おもてなし規格認証「紺認証」及び

サービスエクセレンスＳＥ(ISO23592)成熟度評価登録証を取得し、ＨＰで報道陣向

けにトピックニュースで報道している。

図３ サービスエクセレンスＳＥ(ＩＳＯ２３５９２)成熟度評価登録証事例

３．株式会社イー・キュー・マネジメント技研(ＥＱＭＬ)の今後の予定、期待

（１）図2のＩＳＯ２３５９２のサービスエクセレンス(ＳＥ)ピラミッド(ＬＶ１～ＬＶ４)を共創す

る事業者と共に顧客向けに「最高のサービス(サービス以外に新商品開発なども含む)」を提起

し、顧客の売上げ増、シエア拡大、新商品開発などを推進できる「カスタマーデライト（顧客

の喜び、感動、フアン作りなどへ）」を得る機会を構築します。

（２）この「最高のサービス」の偉業を達成した企業の部門名、個人名に対して「サービスエクセレ

ン スＳＥ（ＩＳＯ２３５９２）成熟度評価登録証」を当社ＥＱＭＬグループ所属の「(一社）

日本ＣＳＲ協会名（経済産業省採択・おもてなし規格認証機関）」で発行します。(図３参照）

特に、この活動が、社員のやる気を出させる「従業員エンゲージメント向上」に有効です。

（３）最高のサービス提供に共創した事業者にも、「サービスエクセレンスＳＥ（ＩＳＯ２３５９２）

成熟度評価登録証」を発行します。

（４）既に、当社でＩＳＯ２３５９２を審査し、最高のサービスＳＥ成熟度評価☆☆☆（ＬＶ４に相

当）と判定した企業８社に評価登録証を発行しています。この拡大活動を更に展開します。

（図３参照）

（５）ＩＳＯ２３５９２は、ドイツ、ヨーロッパ諸国が提案した規格で、世界で注目され、日本の「お

もてなし規格認証」が、このＩＳＯ２３５９２基準を導入にした事例として、世界に広まれば、

日本の文化・風習でもある「おもてなし規格認証」の良さに各国の国民が気付き、ＩＳＯ２３５

９２を自国で拡大することで、「世界平和」に貢献されると思います。また、日本企業で海外に

輸出する際に、ＩＳＯ２３５９２成熟度評価登録証取得を付記すれば、貿易向上につながると思

います。

【ＥＱＭＬカンパニーとは】

株式会社イー・キュー・マネジメント技研（ＥＱＭＬ）

＊経営理念：お客様の「企業構造改善」に寄与し、

「持続可能な社会に貢献」すると共に、「社会的責任SRを果たす社会構造改革に貢献」する。

＊本社：〒194-0044 東京都町田市成瀬2-1-6

＊創立：1999年12月15日

＊[ホームページ] http://www.eqml.co.jp/

＊Email：eqml-maeda@msi.biglobe.ne.jp

＊製品に対する問合せ：042-732-2280

＊営業所／研修室(イー・キュー・マネジメント技研・日本ＣＳＲ協会）

〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル５階

銀座ビジネスセンター内

ＴＥＬ: 03-6215-8861 ＦＡＸ： 03-6215-8700