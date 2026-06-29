年収3000万円イケメン経営者がリベンジ参戦！いきなり呼び捨ての急接近に藤森慎吾も驚愕「距離の詰め方早いって」｜ABEMA婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#3

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#3を、2026年6月28日（日）夜9時より無料放送いたしました。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結しました。

■「AIに売れ残り」と言われた34歳女優を巡り男子4人が猛アピール！“逆ハーレム状態”にスタジオ騒然

2026年6月28日（日）放送の#3にて、一行は、女性が考えた理想のデートプランに、男性が意中の女性を選んで向かう運命のデートタイムへ。第1話にて「AIに聞いたら、婚活市場だと35歳が売れ残りって出てきた」と衝撃を受け、婚活への切実な思いを胸に参加した34歳“レディ”で俳優のカナコ。そんなカナコのもとには、事前の2ショットで好感触だったショウヤをはじめ、コウスケ、レオが次々と登場します。さらに、この日から途中合流した『ガールオアレディ2』参加の追加メンバー・リュウスケまでもが現れ、4人の男性が被るという波乱の展開に。 スタジオも「めっちゃ被る！」「マジで！？」と騒然とする中、男性陣から「姫真ん中にどうぞ」「もうSP（みたい）」とエスコートされ、カナコを取り囲んで歩くまさかの“逆ハーレム状態”に、カナコ自身も「どうすればいいんだこれ」と困惑しつつ笑顔を見せました。

■年収3000万円イケメン経営者の急接近に藤森慎吾がツッコミ「早いんだって、距離の詰め方」

その後、カナコと4人の男性陣は海沿いの店で焼肉デートへ。席に着くやいなや、追加メンバーで『ガールオアディ2』にて年収3000万円であることを明かしていたイケメン経営者・リュウスケが「じゃあもう乾杯の音頭はカナコしかいないでしょ」と、出会って間もないカナコを堂々と下の名前で呼び捨てにします。 過去の反省を生かし「言葉と行動を一致させに来た」と豪語し、合流直後から圧倒的な存在感を放つリュウスケの積極的なアプローチに、スタジオのアン ミカも「もうカナコって呼んでる」と驚愕。藤森慎吾もたまらず「早いんだって、リュウスケ、距離の詰め方！」と鋭いツッコミを入れ、恋の矢印を大きくかき乱すモテ男の振る舞いにスタジオは大盛り上がりとなりました。

■「夢は港区でモンクレール」30歳女優が号泣した婚活のリアル「20代頑張らなかった自分に後悔」

一方、初日の自己紹介で「港区でモンクレール着て、犬の散歩して、ピラティスを一生懸命やる女になる」と野望を語っていた30歳“レディ”で俳優・バーテンダーのミユは、意中のメイクアップアーティスト・レイと2ショットへ。 ミユは「結婚したいから、レイくんに今いくべきじゃないんじゃないか」と切り出し、結婚願望が「35歳ぐらい」と語る年下のレイに対し、年齢や経済力の壁を感じていることを告白。「相手にお金だったり知識だったり経験だったりを求めたいって思っていたけど、今実際ここ来てみたら、やっぱ1番惹かれたのは彼（レイ）だった」と本音を漏らします。さらに「自分が稼ぐ女になりたいって思っていたけど、なれなかったからそっちを求めてるのかな」「20代頑張らなかった自分にちょっと後悔したりとか」とこれまでの人生への葛藤を口にし、思わず号泣。 恋愛感情と結婚の現実という狭間で揺れるミユのリアルな涙に、スタジオのアン ミカも「周りがライフステージ変わって結婚していく中で、自分がなにも成し遂げてないんじゃないかっていう不安。一生懸命生きてるからこその涙」と深く共感し、若槻も「まさに婚活、結婚を真剣に考えている女性の涙」とコメント。婚活のシビアさが浮き彫りになる一幕となりました。

華やかな恋の駆け引きの裏で浮き彫りになる、年齢や経済力といった婚活のシビアな現実…。20代“ガール”と30代“レディ”のリアルな感情が激しくぶつかり合った『ガールオアレディ3』第3話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#3配信日時：2026年6月28日（日）夜9時～

#3配信URL：https://abema.go.link/2M2cu

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/