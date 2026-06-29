ハウステンボス歌劇団が、「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」に就任決定！歌劇エンターテインメントを通して、長崎の魅力発信と誘客促進に努めてまいります

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」を中心に活躍する、ハウステンボス歌劇団が、2026年7月1日付で「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」に就任することが決定いたしました。

ハウステンボス歌劇団

「長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー」とは、文化・観光・国際・物産・スポーツ分野におけるインバウンド誘客を推進するに当たり、幅広い人脈と誘客に向けた発信力等を有する団体に、長崎県が委嘱するものです。

ハウステンボス歌劇団は、2013年の設立以来、女性のみで構成される歌劇団として、ハウステンボス歌劇大劇場を中心に歌劇やレビューショーをお届けし、九州・全国の多くのファンの方々に長きにわたり愛されてきました。そして、国内外の公演活動など、長崎県の魅力をインバウンドにも訴求できる団体として認められ、この度の就任に至りました。

テーマパークリゾート「ハウステンボス」とハウステンボス歌劇団はともに、これまでにない感動と興奮をゲストの皆さまにお届けし、長崎全体の魅力向上と、国内外からの誘客促進に、より一層貢献してまいります。

【ハウステンボス歌劇団とは】

「ハウステンボス歌劇団」は、‟感動は国境を超える”という信念のもと、2013年7月、ハウステンボスに誕生しました。場内にあるハウステンボス歌劇大劇場を中心としながらも、これまで国内外で公演を行い、海外では中国・タイ・カンボジア・カタール・ベトナム（ハノイ・ダナン）、国内では、愛知、福岡、大阪、茨城、兵庫などで公演実績がある歌劇団。

女性だけで繰り広げられる少女歌劇の男役と娘役の舞台は、配役の妙はもとより、舞台演出や見ごたえのある華やかな衣装を楽しめる、日本が生んだ最高のエンターテインメントです。「雅(ブルーローズ)」「輝(シャイン)」「華(フラワー)「凛(ハート)」「翔(ウィング)」「奏(ハピネス)」という多彩なチームで構成されています。

ハウステンボス歌劇団公式ホームページ：https://www.huistenbosch.co.jp/htb-kageki/

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、東京ドーム約33個分と広大な敷地が広がる長崎県のテーマパークリゾートです。

圧倒的なスケールとクオリティを誇るアトラクションをはじめ、季節ごとに街全体が華やかに彩られる多彩なエンターテインメントや13年連続日本一(※1)に輝いたイルミネーションなど、「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、唯一無二の体験を通して朝から夜まで1日中「憧れ」に酔いしれる感動と興奮をお楽しみいただけます。

※1：(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー 2013年～2022年「イルミネーションアワード」総合エンタテインメント部門 第1位、および2023年～2025年「International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門優秀エンタテインメント賞第1位を13回連続獲得

【お客様のお問合せ先】ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） Tel：0570 (064) 110

ハウステンボス公式ホームページ：https://www.huistenbosch.co.jp/