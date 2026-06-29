海洋プラスチックごみ再生樹脂を使用したオフィスチェアの導入について

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2026年4月14日に創業120周年を迎えたことを契機に、労働環境の整備を進めております。この取り組みの一環として、当社グループのサステナビリティ基本方針にもとづき、8つの国内事業所で使用する椅子約900脚を、海洋プラスチックごみ※再生樹脂を使用したオフィスチェアへ更新いたしました。本取り組みにより、約1.5tの海洋プラスチックごみの削減に貢献しております。

※沿岸50km以内の海岸において適正に廃棄処理・管理されていないプラスチックごみを指します。

1.背景

近年、海洋に流出したプラスチックごみによる汚染が深刻化しており、海洋生物の多様性や生態系への影響が懸念されています。このような状況のもと、今回のオフィスチェア導入は、当社グループがサステナビリティ活動の重要テーマの一つとして掲げる「生物多様性および生態系の保護に取り組むとともに、社会や地域における汚染の予防に努める」という方針の実現に資する取り組みであることから、創業120周年を契機とした労働環境整備にあわせて実施いたしました。

当社は今後も、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

2.導入したオフィスチェア

以上