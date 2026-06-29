夏に飲みたい！宮崎産日向夏の爽やかな酸味と飲み心地　「キリン 氷結(R)無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」新発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結(R)無糖（以下、氷結(R)無糖）」シリーズから、「キリン 氷結(R)無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を7月28日（火）より全国発売します。

近年、健康志向の高まりや、食事中に飲用される機会が増えたことを背景に、「スッキリ甘くない」RTD※1のニーズが高まっています。「氷結(R)無糖」は2020年の誕生以来、味の決め手となる果汁にこだわり、無糖だからこそできる「余計な甘さがない、澄みきった果実のおいしさ」を追求してきました。この「氷結(R)無糖」ならではのおいしさが支持され、過去20年間に新発売したキリンのRTDブランドの中で、最速で累計18億本※2を突破し、拡大する「無糖チューハイ」カテゴリーをけん引しています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2 350ml換算 2026年2月末時点

今回、発売する「キリン 氷結(R)無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」は夏にぴったりな爽やかな香りと心地よい酸味が特長の宮崎産日向夏を使用しています。通年品とは異なる、新規性のあるフレーバーを選ぶことで、ブランドが大事にする「Always New」を体現し、より多くのお客様に「無糖チューハイ」を手に取っていただくことを目指します。

「氷結(R)」は「お客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランドです。期間限定品の発売を通して「無糖チューハイ」の新しいおいしさを提案することでRTD市場の活性化を目指します。

●中味

・宮崎産日向夏の特長である心地よい酸味と、口の中でふわっと広がる爽やかな香りが楽しめます。

・余計な甘さがなく飲みやすく飲み飽きない味わいで食事に合わせやすい「無糖チューハイ」です。（果汁0.4%）

●パッケージ

・「氷結(R)無糖」らしいクリアな印象のシルバーとホワイトに、爽やかなエメラルドブルーの無糖ロゴとイエローでみずみずしい宮崎産日向夏の爽やかなおいしさを表現しました。

・限定アイコンで、今しか飲めない特別感を伝えています。

●「無糖チューハイ大全 2.0 by キリン 氷結(R)無糖」

「氷結(R)」ブランドサイトでは、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データやお客様調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 2.0 by キリン 氷結(R)無糖」を公開しています。

詳細：https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hyoketsu/muto-taizen/

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

1．商品名 「キリン 氷結(R)無糖 宮崎産日向夏 ALC.7%（期間限定）」

2．発売日 2026年7月28日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 7％

7．純アルコール量 350ml缶：19.6g、500ml缶：28g

8．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）