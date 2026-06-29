【橿原神宮 養正殿】Cafe橿乃杜　ビアホール開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

橿原神宮 養正殿（所在地：奈良県橿原市久米町934番地）は、橿原神宮境内崇敬会館内「Cafe橿乃杜」にて2026年6月30日（火）から9月27日（日）までの期間限定でビアホールを開催します。

橿原神宮の広大な杜の緑に抱かれたガラス張りの空間から日の入りの風景もご覧いただきつつ、生ビール・ハイボールをはじめとするドリンクやお酒のおつまみとしておすすめのお料理をお楽しみいただけます。また、お酒が飲めない方にもお楽しみいただけるよう、ノンアルコールのビールやカクテルもご用意しております。橿原神宮へのご参拝、お仕事帰りなど、ご家族やご友人、同僚の皆様と橿原神宮の杜の緑に癒されながら、夏のおいしいひとときをお過ごしください。

実施概要

【名 称】Cafe橿乃杜ビアホール（カフェかしのもりビアホール）

【日 程】2026年6月30日（火）～ 9月27日（日）

【営業日・時間】金・土 17:00～21:00（ラストオーダー 20:30）

日・祝日 17:00～20:00（ラストオーダー 19:30）

6月30日（火）、8月12日（水）、13日（木）

17:00～21:00（ラストオーダー 20:30）

【会 場】橿原神宮境内崇敬会館内Cafe橿乃杜

※全席禁煙（喫煙所をご利用下さい）

【お 料 理】 温製オードブル盛り合わせ / くずし麻婆豆腐/ シーザーサラダ温玉添え

鶏皮餃子とポテトフライの盛り合わせ / まぐろのお造り / 大人のかき氷 等

【お飲み物】 生ビール / ハイボール / サワー / カクテル

ノンアルコールカクテル / ソフトドリンク

※ワンドリンクとおつまみ3種盛り合わせの特別セットもご用意しております。

1,000円（お一人様につき、1日１回限り）

※写真は全てイメージです。

※表示料金には、消費税が含まれています。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

【ご予約・お問い合わせ】

ビアホール受付 TEL 080-2482-1171

橿原神宮養正殿 TEL 0744-26-2789 / E-mail：info＠youseiden.com

ホームページ https://youseiden.com/

Cafe橿乃杜 https://youseiden.com/kashinomori/

Instagram https://www.instagram.com/kashiharajinguyouseiden/

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Cafe橿乃杜 内観Cafe橿乃杜 外観