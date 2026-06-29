【埼玉県】女性のためのビジネスプランコンテスト「SAITAMA Smile Women ピッチ 2026」への挑戦者を募集します

埼玉県

女性起業家の成長を支援し、埼玉県から国内外で活躍するロールモデルとなる女性起業家を輩出することを目的としたビジネスプランコンテスト「SAITAMA Smile Women ピッチ 2026」を開催します。多くの皆様の応募をお待ちしています！

1 募集対象者

- 埼玉県内で既に事業を展開している起業後概ね5年未満（新事業を展開又は新分野に進出後5年未満を含む）の女性- 埼玉県内で事業を展開する予定の起業後概ね5年未満（新事業を展開又は新分野に進出後5年未満を含む）の女性- 埼玉県内で事業を展開する予定の起業前の女性

※過去に本コンテストでファイナリストとして受賞された方を除きます

2 応募締切

令和8年7月29日（水曜日）17時（必着）

3 応募方法

応募用紙に必要事項をご記入の上、下記の応募フォームからご提出ください。応募用紙は以下のURLからダウンロードいただけます。

応募用紙掲載URL：https://smile-women-pitch.com/requirements/

4 プレイベント

コンテスト概要や応募のポイントの説明、過去受賞者によるパネルディスカッションなどを実施します。応募を検討されている方、興味のある方はぜひご参加ください。

5 スケジュール

- 日時：7月13日（月曜日）13時半～15時半（予定）- 場所：M's SQUARE 武蔵野銀行本店ビル2階大宮駅西口よりペデストリアンデッキ徒歩5分（埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10-8）- 申込：以下のURLからお申込みください。- URL：https://smile-women-pitch.com/requirements/#event/[表: https://prtimes.jp/data/corp/104306/table/998_1_077a9fab90bc93ed14360684d3bff1e2.jpg?v=202606290551 ]

＊ブラッシュアップ講座では、ビジネスプランのブラッシュアップやプレゼンテーションスキルの向上を図ります。

※日程は一部変更となる場合があります。

6 特典・副賞等

- 最優秀賞（1名）：事業支援費（20万円相当）- 優秀賞（1名）：事業支援費（10万円相当）- ビジネスアイディア賞（1名）：女性起業支援ルーム「COCOオフィス*」 利用権（1年分）又は事業支援費（5万円相当）

そのほか、必要に応じて賞を設けることがあります。

＊女性起業支援ルーム「COCOオフィス」

創業支援センター埼玉（公益財団法人埼玉県産業振興公社）が運営する女性起業家のための会員制のコワーキングスペースです。

詳細は以下のURLをご覧ください。

URL：https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/coco-office/

7 その他

詳細やこれまでの開催結果は「SAITAMA Smile Women ピッチ 公式サイト」をご覧ください。URL：https://smile-women-pitch.com/

8 問合せ先

SAITAMA Smile Women ピッチ 2026 事務局（一般社団法人 ドリームプロジェクト内）

電話：048-606-6015 E-mail：2026sswp@dream-pro.jp